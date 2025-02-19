От поражения не спаслись. Буковина проиграла запорожскому Металлургу

«Буковина» вторую часть учебно-тренировочных сборов на Закарпатье начала двумя спаррингами. В первом матче «Буковина» со счетом 2:0 победила «Полесье-2».

Вторым соперником «Буковины» стал запорожский «Металлург», который выступает в Первой лиге. По итогам первой части сезона команда из Запорожья заняла 11 место и будет бороться за выживание.

Счет в матче открыли игроки запорожского «Металлурга». Андрей Близниченко замкнул прострел с фланга. Второй мяч влетел в ворота «Буковины» на 76-й минуте. Заброс в штрафную завершился четким ударом Виталия Варяника в дальний угол ворот.

«Буковина» забила на 90-й минуте. Виталий Кольцов пасом с правого фланга нашел в штрафной соперника Родиона Плаксу, который вторым касанием уверенно обыграл голкипера «Металлурга».

Товарищеский матч. 19 февраля.

«Металлург» – «Буковина» – 2:1

Голы: Близниченко, 51, Варяник, 76 – Плакса, 90.

«Металлург» (стартовый состав): Осадчук, Юречко, Клименко, Козлов, Страдс, Алибеков, Бандурин, Борисенко, Иродовский, Близнюк, Близниченко.

«Буковина»: Погорилый (Пономаренко, 61), Шинкаренко (Солдат, 61), Прокопчук (Лопыренок, 61), Дудник (Безуглый, 61), Орлов (Рудавский, 61), Бусько (Кольцов, 61), Глущенко (61) 61), Голубь (Илика, 39, Бодня, 61), Гончарук (Бойчук, 61), Андрейчук (Горный, 61).