Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Карлос Алькарас vs Янник Синнер, Александр Зверев vs Алекс де Минаур
5 июня определились все участники 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2024 по теннису у мужчин.
Александр Зверев переиграл Алекса де Минаура в трех сетах. Далее представитель Германии сыграет против Каспер Рууда, который без борьбы прошел Новак Джоковича. Серб снялся с поединка из-за травмы колена.
В нижней части сетки в полуфинале сойдутся Карлос Алькарас и Янник Синнер. Испанец разобрался со Стефаносом Циципасом, а итальянец выбил Григора Димитрова.
Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [7] – WO., Рууд
Александр Зверев [4] – Алекс де Минаур [11] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:4
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [9] – Карлос Алькарас [3] – 3:6, 6:7 (3:7), 4:6
Григор Димитров [10] – Янник Синнер [2] – 2:6, 4:6, 6:7 (3:7)
Ролан Гаррос 2024. Пары 1/2 финала
Каспер Рууд [7] – Александр Зверев [4]
Карлос Алькарас [3] – Янник Синнер [2]
Your semi-finalists in Paris are locked in🔒@rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/L9LKkzxUhL— ATP Tour (@atptour) June 5, 2024
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