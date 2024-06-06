Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Ролан Гаррос
06 июня 2024, 02:37 |
267
0

Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин

Карлос Алькарас vs Янник Синнер, Александр Зверев vs Алекс де Минаур

06 июня 2024, 02:37 |
267
0
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Алекс де Минаур

5 июня определились все участники 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2024 по теннису у мужчин.

Александр Зверев переиграл Алекса де Минаура в трех сетах. Далее представитель Германии сыграет против Каспер Рууда, который без борьбы прошел Новак Джоковича. Серб снялся с поединка из-за травмы колена.

В нижней части сетки в полуфинале сойдутся Карлос Алькарас и Янник Синнер. Испанец разобрался со Стефаносом Циципасом, а итальянец выбил Григора Димитрова.

Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [7] – WO., Рууд
Александр Зверев [4] – Алекс де Минаур [11] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:4

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [9] – Карлос Алькарас [3] – 3:6, 6:7 (3:7), 4:6
Григор Димитров [10] – Янник Синнер [2] – 2:6, 4:6, 6:7 (3:7)

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/2 финала

Каспер Рууд [7] – Александр Зверев [4]

Карлос Алькарас [3] – Янник Синнер [2]

По теме:
Гофф станет второй ракеткой мира после Ролан Гаррос, сместив Соболенко
Соболенко отказалась проводить пресс-конференцию после фиаско на РГ-2024
Минус Рыбакина и Соболенко. Известны все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2024 Александр Зверев Алекс де Минаур Каспер Рууд Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение
Футбол | 05 июня 2024, 19:41 30
Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение
Стало известно, сыграет ли Мудрик на Олимпиаде 2024. Челси принял решение

Руководство «пенсионеров» не отпустит Михаила и Энцо Фернандеса на Игры в Париж

Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
Теннис | 05 июня 2024, 15:45 2
Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре
Ролан Гаррос. Надежда Киченок вылетела в четвертьфинале в паре

Украинка вместе с Мию Като не смогли пробиться в полуфинал

Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2024, 07:20
Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Бокс | 05.06.2024, 07:58
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
Джозеф Паркер рассказал, почему ему было тяжело смотреть бой Усик – Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру
Футбол | 05.06.2024, 22:05
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о трансфере Пихаленка, который отказал Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
Назван лучший дуэт нападающих в истории. В топ-компании и Шевченко
05.06.2024, 10:31 11
Футбол
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
04.06.2024, 10:40
Бокс
Получено усиление. В лагерь сборной Украины прибыл последний игрок
Получено усиление. В лагерь сборной Украины прибыл последний игрок
04.06.2024, 07:29
Футбол
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
Сенсационный претендент на Лунина. Украинец может заменить именитого кипера
04.06.2024, 11:25 11
Футбол
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
Бюджет €250 млн. Именитый клуб хочет купить две звезды сборной Украины
04.06.2024, 07:24 22
Футбол
«Я хочу стать чемпионом мира». Экс-соперник Усика хочет провести реванш
«Я хочу стать чемпионом мира». Экс-соперник Усика хочет провести реванш
04.06.2024, 15:32 8
Бокс
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
В IBF сообщили о статусе Усика после поражения Хрговича
05.06.2024, 08:40 2
Бокс
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
Источник: Пихаленок выбрал вариант с Динамо, известна сумма трансфера
04.06.2024, 21:56 62
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем