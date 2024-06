Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин

5 июня определились все участники 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2024 по теннису у мужчин.

Александр Зверев переиграл Алекса де Минаура в трех сетах. Далее представитель Германии сыграет против Каспер Рууда, который без борьбы прошел Новак Джоковича. Серб снялся с поединка из-за травмы колена.

В нижней части сетки в полуфинале сойдутся Карлос Алькарас и Янник Синнер. Испанец разобрался со Стефаносом Циципасом, а итальянец выбил Григора Димитрова.

Ролан Гаррос 2024. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Каспер Рууд [7] – WO., Рууд

Александр Зверев [4] – Алекс де Минаур [11] – 6:4, 7:6 (7:5), 6:4

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [9] – Карлос Алькарас [3] – 3:6, 6:7 (3:7), 4:6

Григор Димитров [10] – Янник Синнер [2] – 2:6, 4:6, 6:7 (3:7)

Ролан Гаррос 2024. Пары 1/2 финала

Каспер Рууд [7] – Александр Зверев [4]

Карлос Алькарас [3] – Янник Синнер [2]

