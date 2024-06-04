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  4. Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 18:57 | Обновлено 04 июня 2024, 19:01
212
0

Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Отличный день для итальянского теннисиста

04 июня 2024, 18:57 | Обновлено 04 июня 2024, 19:01
212
0
Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (№2 ATP) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В 1/4 финала итальянец обыграл болгарина Григора Димитрова (№10 ATP).

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 6:4, 7:6(3)

Итальянец третий раз вышел в полуфинал турнира Grand Slam, но впервые сделал это на грунте.

Отметим, что Синнер по итогам Ролан Гаррос станет первой ракеткой мира из-за снятия действующего чемпиона Новака Джоковича.

В полуфинале Синнер сыграет против Стефаноса Циципаса (№9 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).

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Янник Синнер Ролан Гаррос 2024 Григор Димитров
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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