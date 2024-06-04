Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал Ролан Гаррос

Итальянский теннисист Янник Синнер (№2 ATP) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

В 1/4 финала итальянец обыграл болгарина Григора Димитрова (№10 ATP).

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Янник Синнер (Италия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 6:4, 7:6(3)

Итальянец третий раз вышел в полуфинал турнира Grand Slam, но впервые сделал это на грунте.

Отметим, что Синнер по итогам Ролан Гаррос станет первой ракеткой мира из-за снятия действующего чемпиона Новака Джоковича.

В полуфинале Синнер сыграет против Стефаноса Циципаса (№9 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).