Синнер впервые в карьере вышел в полуфинал Ролан Гаррос
Отличный день для итальянского теннисиста
Итальянский теннисист Янник Синнер (№2 ATP) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
В 1/4 финала итальянец обыграл болгарина Григора Димитрова (№10 ATP).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Янник Синнер (Италия) – Григор Димитров (Болгария) – 6:2, 6:4, 7:6(3)
Итальянец третий раз вышел в полуфинал турнира Grand Slam, но впервые сделал это на грунте.
Отметим, что Синнер по итогам Ролан Гаррос станет первой ракеткой мира из-за снятия действующего чемпиона Новака Джоковича.
В полуфинале Синнер сыграет против Стефаноса Циципаса (№9 ATP) или Карлоса Алькараса (№3 ATP).
Too good from Sinner ✊#RolandGarros pic.twitter.com/Lingp1E2Iz— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024
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