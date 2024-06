ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина

Лидер мирового рейтинга и трехкратный победитель турнира Новак Джокович снялся с Ролан Гаррос 2024.

Официальная причина снятия: травма правого колена.

Это означает, что серб потеряет статус первой ракетки мира после завершения соревнований. Впервые в своей карьере №1 ATP станет итальянец Янник Синнер.

Отметим, что В 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло за 4 часа и 40 минут. На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.

В четвертьфинале Джокович должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда.

Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.



Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw