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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 17:55 | Обновлено 04 июня 2024, 18:53
4473
5

ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина

Янник Синнер станет первой ракеткой мира после завершения турнира

04 июня 2024, 17:55 | Обновлено 04 июня 2024, 18:53
4473
5
ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга и трехкратный победитель турнира Новак Джокович снялся с Ролан Гаррос 2024.

Официальная причина снятия: травма правого колена.

Это означает, что серб потеряет статус первой ракетки мира после завершения соревнований. Впервые в своей карьере №1 ATP станет итальянец Янник Синнер.

Отметим, что В 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло за 4 часа и 40 минут. На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.

В четвертьфинале Джокович должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда.

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Янник Синнер Ролан Гаррос 2024 Новак Джокович травма колена
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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Chunga-Changa
37 лет - не мальчик
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+2
easterly
На одного руснявого менше
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+2
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T-800
за черундылыча обидно ... ну, хоть Новак его не сломал в остатке матча а-ля 75 60 с 24 в 4 сете ...
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+1
T-800
ПРИЧИНА - ЖАДНОСТЬ.
и очередной карьерный на РГ хочу (4+). и Женеву. и Уимблдон на траве. и ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. и прочий хард.
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+1
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Теннис
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