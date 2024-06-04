ОФИЦИАЛЬНО. Джокович снялся с Ролан Гаррос. Известна причина
Янник Синнер станет первой ракеткой мира после завершения турнира
Лидер мирового рейтинга и трехкратный победитель турнира Новак Джокович снялся с Ролан Гаррос 2024.
Официальная причина снятия: травма правого колена.
Это означает, что серб потеряет статус первой ракетки мира после завершения соревнований. Впервые в своей карьере №1 ATP станет итальянец Янник Синнер.
Отметим, что В 4-м раунде французского мейджора серб в тяжелом поединке переиграл аргентинца Франсиско Черундоло за 4 часа и 40 минут. На старте второй партии Новак взял медицинский тайм-аут. Ноле жаловался на проблемы с коленом и обвинил в этом организаторов турнира. Джокович заявил супервайзеру, что корт – скользкий, его нужно чаще приводить в порядок, но в ответ услышал отказ. В пятом сете Новак снова упал после того, как поскользнулся.
В четвертьфинале Джокович должен был сыграть против норвежца Каспера Рууда.
Djokovic has withdrawn from Roland-Garros due to a right knee injury.— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024
Wishing Novak a speedy recovery 🧡 pic.twitter.com/Ilb6HynTzw
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий сборной Украины поделился мыслями о вратарях национальной команды
«Сине-желтые» проведут первый контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2024
и очередной карьерный на РГ хочу (4+). и Женеву. и Уимблдон на траве. и ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. и прочий хард.