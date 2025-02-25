Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне
Лидс уходит в отрыв
В рамках очередного тура Чемпионшипа состоялся матч лидеров между Шеффилд Юнайтед и Лидсом.
Лидс на выезде в напряженной встрече победил со счетом 3:1 благодаря голу и результативной передаче экс-игрока Барселоны Фирпо. Гости набрали 75 очков и уже на пять пунктов опережают Шеффилд Юнайтед.
Топ-2 команды сразу выйдут в АПЛ.
В зоне плей-офф находятся Бернли (68 очков), Сандерленд (62), Вест Бромвич (51) и Блэкберн (51).
Плимут Максима Таловерова после ничьей 1:1 с Кардиффом находится на 22-й позиции, до спасительного 21-го места 3 пункта.
На неделе Плимут ждут два больших матча: с Манчестер Сити в Кубке Англии и против Халл Сити, конкурента в битве за выживание.
Чемпионшип. 34-й тур
Шеффилд Юнайтед – Лидс 1:3
Голы: Месльер, 14 (в свои ворота) – Фирпо, 72, Танака, 89, Пироє, 90
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