Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне

В рамках очередного тура Чемпионшипа состоялся матч лидеров между Шеффилд Юнайтед и Лидсом.

Лидс на выезде в напряженной встрече победил со счетом 3:1 благодаря голу и результативной передаче экс-игрока Барселоны Фирпо. Гости набрали 75 очков и уже на пять пунктов опережают Шеффилд Юнайтед.

Топ-2 команды сразу выйдут в АПЛ.

В зоне плей-офф находятся Бернли (68 очков), Сандерленд (62), Вест Бромвич (51) и Блэкберн (51).

Плимут Максима Таловерова после ничьей 1:1 с Кардиффом находится на 22-й позиции, до спасительного 21-го места 3 пункта.

На неделе Плимут ждут два больших матча: с Манчестер Сити в Кубке Англии и против Халл Сити, конкурента в битве за выживание.

Чемпионшип. 34-й тур

Шеффилд Юнайтед – Лидс 1:3

Голы: Месльер, 14 (в свои ворота) – Фирпо, 72, Танака, 89, Пироє, 90