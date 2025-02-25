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  4. Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне
Англия
25 февраля 2025, 08:12 |
155
0

Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне

Лидс уходит в отрыв

25 февраля 2025, 08:12 |
155
0
Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках очередного тура Чемпионшипа состоялся матч лидеров между Шеффилд Юнайтед и Лидсом.

Лидс на выезде в напряженной встрече победил со счетом 3:1 благодаря голу и результативной передаче экс-игрока Барселоны Фирпо. Гости набрали 75 очков и уже на пять пунктов опережают Шеффилд Юнайтед.

Топ-2 команды сразу выйдут в АПЛ.

В зоне плей-офф находятся Бернли (68 очков), Сандерленд (62), Вест Бромвич (51) и Блэкберн (51).

Плимут Максима Таловерова после ничьей 1:1 с Кардиффом находится на 22-й позиции, до спасительного 21-го места 3 пункта.

На неделе Плимут ждут два больших матча: с Манчестер Сити в Кубке Англии и против Халл Сити, конкурента в битве за выживание.

Чемпионшип. 34-й тур

Шеффилд Юнайтед – Лидс 1:3
Голы: Месльер, 14 (в свои ворота) – Фирпо, 72, Танака, 89, Пироє, 90

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Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Лидс Шеффилд Юнайтед Плимут Максим Таловеров
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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