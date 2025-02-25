Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «У нас есть чек-пойнт». В ЛНЗ рассказали о задачах перед Григорчуком в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 февраля 2025, 08:13 |
140
0

«У нас есть чек-пойнт». В ЛНЗ рассказали о задачах перед Григорчуком в УПЛ

Клуб хочет выступить лучше, чем в прошлом сезоне

25 февраля 2025, 08:13 |
140
0
«У нас есть чек-пойнт». В ЛНЗ рассказали о задачах перед Григорчуком в УПЛ
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник озвучил задачу «фиолетовых» на остаток нынешнего сезона Английской Премьер-лиги.

«Наша задача – это выступить лучше, чем в прошлом сезоне. У нас свой чек-пойнт за предыдущую кампанию – седьмое место, 41 очко. Постараемся улучшить. Все, что выше седьмого и более 41 очка – это уже прогресс», – сказал Колесник.

ЛНЗ сейчас имеет в собственном активе 22 зачетных балла, занимая девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины после 18 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что легионер покинул ЛНЗ из-за войны в Украине. Футболист попросил досрочно разыграть с ним контракт.

По теме:
Стало известно, когда решится судьба ФК Мариуполь
Молния матча. Верес определил самого быстрого игрока в игре с Кривбассом
Обновили рекорд сезона. Ровно и Старый Луцк набрали на двоих 181 очко
Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Колесник (футбол)
Олег Вахоцкий Источник: 18000.com.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
Футбол | 24 февраля 2025, 09:55 5
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика
«Не имеет права». Минспорта отреагировало на допинг-скандал Мудрика

Представители министерства не имеют права вмешиваться в деятельность антидопинговых институтов

Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне
Футбол | 25 февраля 2025, 08:12 0
Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне
Чемпионшип. Яркая победа Лидса в матче лидеров, Плимут Таловерова на дне

Лидс уходит в отрыв

ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
Футбол | 25.02.2025, 04:59
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
ФОТО. Дочь легенды киевского Динамо впечатлила своей красотой. Яркий образ
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Футбол | 24.02.2025, 09:59
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
«Третьего шанса не будет». Суркис отреагировал на скандал вокруг Герреро
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Футбол | 24.02.2025, 11:16
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Артета им одержим. Арсенал готовит большие деньги за звезду Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
Безумная сумма. Известна цена часов, с которыми Усик пришел на матч Роналду
24.02.2025, 22:11 8
Бокс
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
Все пошло не так. Пидручный пояснил, почему провалил гонку с масс-старта
23.02.2025, 20:59 2
Биатлон
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Ливерпуль – 0:2. Гений Салаха. Видео голов и обзор матча
23.02.2025, 20:29 2
Футбол
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
Анчелотти недоволен решением голкипера Реала. У Карло есть опасение
24.02.2025, 08:18
Футбол
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
Игорь СУРКИС: «Он не может уйти бесплатно. Клуб должен получить деньги»
24.02.2025, 13:15 10
Футбол
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
«В обороне делать нечего». Реакция прессы на игру Миколенко против МЮ
23.02.2025, 08:41 1
Футбол
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
Огромная зарплата. Гвардиола получил предложение и может покинуть Ман Сити
23.02.2025, 20:54 3
Футбол
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
Усик обнял чемпиона мира, который критикует Ломаченко и зовет его на бой
24.02.2025, 10:07 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем