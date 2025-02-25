«У нас есть чек-пойнт». В ЛНЗ рассказали о задачах перед Григорчуком в УПЛ

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Андрей Колесник озвучил задачу «фиолетовых» на остаток нынешнего сезона Английской Премьер-лиги.

«Наша задача – это выступить лучше, чем в прошлом сезоне. У нас свой чек-пойнт за предыдущую кампанию – седьмое место, 41 очко. Постараемся улучшить. Все, что выше седьмого и более 41 очка – это уже прогресс», – сказал Колесник.

ЛНЗ сейчас имеет в собственном активе 22 зачетных балла, занимая девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины после 18 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что легионер покинул ЛНЗ из-за войны в Украине. Футболист попросил досрочно разыграть с ним контракт.