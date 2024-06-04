Синнер станет первым итальянцем, который возглавит рейтинг ATP
Янник будет 29-й первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде
22-летний итальянец Янник Синнер поднимется на первую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.
Это произойдет в следствие того, что нынешний лидер мировой классификации Новак Джокович снялся перед четвертьфиналом и не смог защитить титул на кортах Парижа.
Отметим, что Синнер станет 29-м игроком в истории, который возглавит мировой рейтинг. Более того, Янник станет первым игроком из Италии, который возглавит одиночный рейтинг.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На сегодня в команде Марино Пушича играет только один из десяти легионеров, купленных при Жозе…
На украинца претендуют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Бетис»