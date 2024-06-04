Синнер станет первым итальянцем, который возглавит рейтинг ATP

22-летний итальянец Янник Синнер поднимется на первую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.

Это произойдет в следствие того, что нынешний лидер мировой классификации Новак Джокович снялся перед четвертьфиналом и не смог защитить титул на кортах Парижа.

Отметим, что Синнер станет 29-м игроком в истории, который возглавит мировой рейтинг. Более того, Янник станет первым игроком из Италии, который возглавит одиночный рейтинг.