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  4. Синнер станет первым итальянцем, который возглавит рейтинг ATP
Ролан Гаррос
04 июня 2024, 18:17 |
550
0

Синнер станет первым итальянцем, который возглавит рейтинг ATP

Янник будет 29-й первой ракеткой мира в мужском одиночном разряде

04 июня 2024, 18:17 |
550
0
Синнер станет первым итальянцем, который возглавит рейтинг ATP
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

22-летний итальянец Янник Синнер поднимется на первую строчку рейтинга ATP после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.

Это произойдет в следствие того, что нынешний лидер мировой классификации Новак Джокович снялся перед четвертьфиналом и не смог защитить титул на кортах Парижа.

Отметим, что Синнер станет 29-м игроком в истории, который возглавит мировой рейтинг. Более того, Янник станет первым игроком из Италии, который возглавит одиночный рейтинг.

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Янник Синнер Новак Джокович Ролан Гаррос 2024 рейтинг ATP
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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