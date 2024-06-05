Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) пробился в полуфинал на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала испанец переиграл грека Стефаноса Циципаса (№9 ATP).

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(3), 6:4

Это была 6-я встреча теннисистов, Алькарас не проигрывал.

Карлос пятый раз вышел в полуфинал на турнирах Grand Slam и второй раз подряд сделал это в Париже.

В 1/2 финала Алькарас сыграет против Янника Синнера (№2 ATP).