Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
05 июня 2024, 07:20 | Обновлено 05 июня 2024, 07:24
320
0

Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос

В битве сойдутся второй и третий сеяные

05 июня 2024, 07:20 | Обновлено 05 июня 2024, 07:24
320
0
Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) пробился в полуфинал на Открытом чемпионате Франции.

В матче 1/4 финала испанец переиграл грека Стефаноса Циципаса (№9 ATP).

Ролан Гаррос. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(3), 6:4

Это была 6-я встреча теннисистов, Алькарас не проигрывал.

Карлос пятый раз вышел в полуфинал на турнирах Grand Slam и второй раз подряд сделал это в Париже.

В 1/2 финала Алькарас сыграет против Янника Синнера (№2 ATP).

По теме:
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 5 июня
Стефанос Циципас – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джокович прокомментировал свое снятие с Ролан Гаррос
Стефанос Циципас Карлос Алькарас (теннисист) Ролан Гаррос 2024 Янник Синнер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
Футбол | 04 июня 2024, 07:13 0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0
В Германии оценили матч Бундестим с Украиной, который принес ничью 0:0

Команды разошлись миром в спарринге в преддверии Евро-2024

Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Бокс | 04 июня 2024, 10:40 0
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде
Чжан Чжилей обратился к Уайлдеру после мегафайта в Эр-Рияде

Китаец нанес «бомбардировщику» очередное поражение

Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии
Теннис | 04.06.2024, 19:45
Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии
Соболева неожиданно выбила вторую сеяную на турнире WTA 125 в Италии
Украинские спортсмены завоевали еще 5 наград на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе
Другие виды | 05.06.2024, 04:12
Украинские спортсмены завоевали еще 5 наград на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе
Украинские спортсмены завоевали еще 5 наград на ЧЕ-2024 по пулевой стрельбе
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Футбол | 04.06.2024, 17:38
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Ребров оценил схему в обороне и рассказал, почему извинился перед Шапаренко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
Минус Свитолина. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос 2024
03.06.2024, 19:44 1
Теннис
ВИДЕО. Реакция жены Усика на невероятный 9-й раунд мегафайта с Фьюри
ВИДЕО. Реакция жены Усика на невероятный 9-й раунд мегафайта с Фьюри
03.06.2024, 01:18
Бокс
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч. Месси и Кроос улучшили позиции
04.06.2024, 06:49 17
Футбол
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
Финкель сообщил, в каком состоянии находится Уайлдер после поражения Чжилею
03.06.2024, 20:17 6
Бокс
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
Украина проиграла Казахстану, но вышла в плей-офф ЧЕ по мини-футболу
03.06.2024, 21:35
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/8 финала Ролан Гаррос
03.06.2024, 11:00 4
Теннис
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Германия – Украина
03.06.2024, 19:00 4
Футбол
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
Сабо признался, кто сейчас лучший футболист в сборной Украины
03.06.2024, 06:52 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем