Ролан Гаррос05 июня 2024, 07:20 | Обновлено 05 июня 2024, 07:24
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Известна первая полуфинальная пара у мужчин на Ролан Гаррос
В битве сойдутся второй и третий сеяные
05 июня 2024, 07:20 | Обновлено 05 июня 2024, 07:24
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Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 ATP) пробился в полуфинал на Открытом чемпионате Франции.
В матче 1/4 финала испанец переиграл грека Стефаноса Циципаса (№9 ATP).
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(3), 6:4
Это была 6-я встреча теннисистов, Алькарас не проигрывал.
Карлос пятый раз вышел в полуфинал на турнирах Grand Slam и второй раз подряд сделал это в Париже.
В 1/2 финала Алькарас сыграет против Янника Синнера (№2 ATP).
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