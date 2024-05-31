Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Георгий и Юхим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко
Игроки сборной Украины Георгий Судаков и Юхим Конопля, которые на клубном уровне защищают цвета донецкого «Шахтера», забавно отреагировали на информацию Виктора Вацко о том, что «горняков» выселили из отеля Emily Resort в Винниках.
Юхим Конопля:
– Кто там сказал, что нас выгнали из Emily Resort? Цыганык? Нет, Вацко. Вацко сказал, что из Emily нас выгнали, поэтому приходится из Киева ехать, а не из Львова.
– Опровергнем эти слухи? Вас из Emily не выгнали?
– Да выгнали. Говорили же в интернете, что выгнали. Значит, да, – сказал Конопля.
Георгий Судаков:
– Если честно, я не знаю. Я в Emily давно не был. Там уже никто из нашей команды не живет, – добавил Судаков.
ВИДЕО. Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
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