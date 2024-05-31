Игроки сборной Украины Георгий Судаков и Юхим Конопля, которые на клубном уровне защищают цвета донецкого «Шахтера», забавно отреагировали на информацию Виктора Вацко о том, что «горняков» выселили из отеля Emily Resort в Винниках.

Юхим Конопля:

– Кто там сказал, что нас выгнали из Emily Resort? Цыганык? Нет, Вацко. Вацко сказал, что из Emily нас выгнали, поэтому приходится из Киева ехать, а не из Львова.

– Опровергнем эти слухи? Вас из Emily не выгнали?

– Да выгнали. Говорили же в интернете, что выгнали. Значит, да, – сказал Конопля.

Георгий Судаков:

– Если честно, я не знаю. Я в Emily давно не был. Там уже никто из нашей команды не живет, – добавил Судаков.

ВИДЕО. Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля