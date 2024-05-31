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  4. Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Украина. Премьер лига
31 мая 2024, 23:41 |
1036
2

Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля

Георгий и Юхим забавно ответили на скандальный инсайд от Виктора Вацко

31 мая 2024, 23:41 |
1036
2
Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля
Getty Images/Global Images Украина. Георгий Судаков и Ефим Конопля

Игроки сборной Украины Георгий Судаков и Юхим Конопля, которые на клубном уровне защищают цвета донецкого «Шахтера», забавно отреагировали на информацию Виктора Вацко о том, что «горняков» выселили из отеля Emily Resort в Винниках.

Юхим Конопля:

– Кто там сказал, что нас выгнали из Emily Resort? Цыганык? Нет, Вацко. Вацко сказал, что из Emily нас выгнали, поэтому приходится из Киева ехать, а не из Львова.

– Опровергнем эти слухи? Вас из Emily не выгнали?

– Да выгнали. Говорили же в интернете, что выгнали. Значит, да, – сказал Конопля.

Георгий Судаков:

– Если честно, я не знаю. Я в Emily давно не был. Там уже никто из нашей команды не живет, – добавил Судаков.

ВИДЕО. Известна реакция Судакова и Конопли на новость о выселении Шахтера из отеля

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Ефим Конопля Георгий Судаков Шахтер Донецк видео сборная Украины по футболу отели
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Gargantua
не выгнали а не продлили.
не насосала а подарили.
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+1
Лига
Ну другие отели в очереди стоят что бы миллионы заработать, а униженка козломордная ,пусть ещё кулачком по столу постучит и генераторы покупает то может отель без света остаться, обиделся пидор контрабандист  
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0
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