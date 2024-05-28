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  4. Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Украина. Премьер лига
28 мая 2024, 04:29 |
1231
1

Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский

Об этом сообщил Виктор Вацко

28 мая 2024, 04:29 |
1231
1
Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский
Emily Resort

Команду донецкого футбольного клуба «Шахтер» выселили из отеля Emily Resort в Винниках (Львовская область). Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко:

«Мне сегодня WhatsApp рассказал, что «Шахтер» был выселен из Emily Resort. Мол, потому что у кого есть комфортная уверенность, что против «Полесья» «Шахтер», давайте так скажу, не очень выкладывался на поле», – сказал Вацко.

Благодаря победе в последнем туре УПЛ над «горняками» (2:0) «Полесье» заняло итоговое пятое место в таблице чемпионата Украины и сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций 2024/25. А вот львовский «Рух», который также претендовал на еврокубки, в параллельном поединке проиграл «Динамо» (1:2) и остался без евроарены.

Основателем Emily Resort и президентом ФК «Рух» является бизнесмен Григорий Козловский.

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Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Григорий Козловский Виктор Вацко отели
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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LexХХХ
Козловський не на жарт розлятився. Там ще й своїх гравців до олімпійської збірної не відпустив. Десь я його розумію.
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