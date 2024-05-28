Шахтер выселили из отеля во Львове, владельцем которого является Козловский

Команду донецкого футбольного клуба «Шахтер» выселили из отеля Emily Resort в Винниках (Львовская область). Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко:

«Мне сегодня WhatsApp рассказал, что «Шахтер» был выселен из Emily Resort. Мол, потому что у кого есть комфортная уверенность, что против «Полесья» «Шахтер», давайте так скажу, не очень выкладывался на поле», – сказал Вацко.

Благодаря победе в последнем туре УПЛ над «горняками» (2:0) «Полесье» заняло итоговое пятое место в таблице чемпионата Украины и сыграет во втором раунде квалификации Лиги конференций 2024/25. А вот львовский «Рух», который также претендовал на еврокубки, в параллельном поединке проиграл «Динамо» (1:2) и остался без евроарены.

Основателем Emily Resort и президентом ФК «Рух» является бизнесмен Григорий Козловский.