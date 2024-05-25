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Полесье
25.05.2024 15:30 – FT 2 : 0
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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 17:44 | Обновлено 25 мая 2024, 19:11
2843
8

Житомир – в еврокубках. Полесье одолело Шахтер и вышло в Лигу конференций

Команда Шищенко будет представлять Украину в квалификационном раунде третьего по рангу еврокубка

25 мая 2024, 17:44 | Обновлено 25 мая 2024, 19:11
2843
8
Житомир – в еврокубках. Полесье одолело Шахтер и вышло в Лигу конференций
УПЛ

Когда-то в текущем сезоне украинской Премьер-лиги мы все же должны были поставить точку. Как и в борьбе между командами за места в турнирной таблице. Хотя и совсем не каждый из участников национального первенства перед началом последнего тура решал какие-то свои задачи.

Донецкий «Шахтер», например, приехал в гости к житомирскому «Полесью» уже в статусе чемпиона страны. И хотя такая афиша могла бы смело потянуть на звание самой ожидаемой в последнем, тридцатом по счету, туре, однако она имела такой статус только для хозяев поля. Команда Сергея Шищенко все еще боролась за места в еврокубках на следующий год и для того, чтобы хоть иметь надежду туда пробить, надо было побеждать. А уже потом смотреть, как там дела у «Руха» и «Днепра-1».

В этом плане Марино Пушич несколько помог оппонентам. Состав «Шахтера» на эту игру основным точно назвать было нельзя, но поскольку команда просто доигрывала сезон, то это было ожидаемым решением тренера. Другое дело, что даже эти футболисты «горняков» в начале игры едва не обеспечили соперникам холодный душ и лишение каких-либо надежд на успех своей удачной игрой в атаке. Но на воротах «Полесья» играл очень мотивированный Олег Кудрик и не дал бывшим одноклубникам обидеть собственную текущую команду.

А потом «волки» как-то успешно подловили гостей на моменте с вынужденной заменой Ракицкого из-за травмы. Дважды использовали они центр чужой защиты, и сначала заставили Педриньо с перепугу направить подачу углового с левого фланга в сетку собственных ворот, а затем и Луифер дожал еще более разбалансированную пару в обороне «Шахтера».

Уже тогда было очевидно – это очень весомый задел, как для потенциала команды Пушича в этой игре в плане возможностей отыграться. И никакое преимущество по статистике во владении мячом гостям не помогало. Соперники бросили все силы на защиту собственных ворот и просто вгрызались в тот результат, который получили за какие-то две минуты в первом тайме. Ничего противопоставить этому чемпионы уже не смогли. А «Динамо» тем временем помогло с нужным для житомирян результатом в матче против «Руха» (2:1).

Финальный свисток оставил житомирское «Полесье» с 50 набранными зачетными баллами на пятой строчке турнирной таблицы, поэтому будет играть в квалификации Лиги конференций в следующем сезоне, тогда как донецкий «Шахтер» и с 71 очками никто бы с первой строчки не смог подвинуть.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур.

«Полесье» – «Шахтер» – 2:0

Голы: Педриньо, 27 (авт.), Луифер, 29

«Полесье»: Кудрик – Назаренко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко – Танковский (Чечер, 90+6), Кушниренко, Таллес Коста (Крамар, 90+2) – Ндукве (Фортюне, 68), Луифер, Мустафаев.

«Шахтер»: Твардовский – Педриньо (Цуканов, 63), Мироши, Ракицкий (Лемкин, 23), Гочолеишвили – Назарина – Кевин, Марлон (Сикан, 63), Бондаренко (Крыськив, 62), Швед – Траоре.

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Центральный» (Житомир).

Удары (в створ): 5 (1) – 6 (3)
Угловые: 5 – 5
Оффсайды: 2 – 2.

ПОЛЕСЬЕ – ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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ALM
Усик там на бровці випадково не з'являвся для залякування футболістів кротаря?
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0
Серж Бос
Рух маєте карму за Макуана 
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0
Асгейр Петреску
Подарок для Зинченко)
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Бубка Гоп
Теперь за такой подарок Житомиру всему Шахтеру до конца года скидки на все товары в АТБ 
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-1
Donchanin
Будучи вболівальником Шахтаря вболiвав сьогодні проти, бо з трьох претендентів на ЛК тільки Полісся зможе брати там хоч якісь бали
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-2
Алекс 122
Та цей шахтар за копійки мати рідну продасть.це ватники з днр безпринципові 
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-6
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