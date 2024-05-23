В 30-м туре украинской Премьер-Лиги состоится встреча «Полесья» и «Шахтера». Игра пройдет в Житомире на стадионе «Центральный». В отличие от горняков, которые еще два тура назад досрочно оформили себе очередное чемпионство, у хозяев поля еще есть надежда подняться в турнирной таблице выше шестого итогового места и побороться за место в еврокубке. Но даже победа в предстоящем поединке не гарантирует им выполнения поставленной задачи. Все будет зависеть от того, как сыграют свои матчи главные оппоненты в борьбе за 4 и 5 места.

Полесье

На данный момент подопечные Сергея Шищенко отстают от «Днепра-1» и «Руха» всего на два очка. А ведь могло быть у всех трех команд, включая «Полесье», одинаковое количество набранных баллов. Однако житомирские футболисты в предыдущем туре упустили реальную победу в матче с «Металлистом 1925», когда пропустили два мяча в свои ворота на последних минутах игры. Теперь же надо надеяться не только на себя, а и на то, что их конкуренты потеряют очки в этом туре.

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Если же говорить в целом о сезоне, который подходит к концу, то для дебютантов Премьер-Лиги и 6 место будет очень хорошим результатом. Конечно, можно сказать, что в составе «Полесья» выступало достаточно много опытных футболистов, которые ранее играли на высоком уровне, но если говорить о самом клубе и его структуре, то для Житомира все было впервые. И то, что команда завершает чемпионат в шестерке лучших коллективов страны уже огромный успех.

И все же, наверняка руководству клуба хочется большего не в ближайшей перспективе, а сегодня и сейчас. Поэтому настрой местной команды на победу будет серьезным. Другое дело сумеют ли игроки «Полесья» справиться с уже не очень мотивированным «Шахтером»? Посмотрим. Ждать осталось немного.

Шахтер

Что же касается подопечных Марино Пушича, то многие из них преследуют совершенно другие цели. Футболистам надо доиграть этот чемпионат без травм и повреждений, ведь впереди выступления за свои национальные сборные. Девять игроков «Шахтера» являются кандидатами на поездку в Германию на чемпионат Европы в составе сборной Украины. Кстати, дуэт грузинских защитников Азаров и Гочолеишвили тоже мечтают, чтобы их пригласили на сбор в свою национальную команду, ведь Грузия впервые выступит в финальной части этого Евро. Такие же мысли и у молодых бразильских игроков, которые являются кандидатами в свою сборную страны, но пока только молодежную.

Так что горняки если и хотят добиться положительного результата в предстоящей игре, то особо не напрягаясь и без риска оказаться на больничном. Более того, есть предположение, что некоторые футболисты основного состава вообще не будут заявлены на эту игру. А одного игрока уже точно не будет. Речь идет об Эгиналду, который был удален с поля в матче с «Динамо» и продолжает отбывать дисквалификацию.

И все-таки даже при такой ситуации «Шахтер» может найти для себя мотивацию. 17 матчей подряд горняки не знают поражений в чемпионате, сыграв за это время всего лишь два раза вничью. Напомнить с кем? В предыдущем туре с «Днепром-1», а в 15-м туре с будущим соперником «Полесьем». Так что дончане, вполне возможно, захотят обыграть дебютантов Премьер-Лиги, причем сделать это на их поле.

Статистика матчей

До нынешнего сезона в Премьер-Лиге соперники не встречались. А в матче первого круга на «Арене Львов» была зафиксирована нулевая ничья. Причем «Полесье» завершало игру в меньшинстве после удаления Танковского.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Кушниренко, Назаренко, Танковский, Таллес, Мустафаев, Ндукве, Луифер

«Шахтер»: Твардовский, Гочолеишвили, Мироши, Лемкин, Педриньо, Назарина, Крыськив, Швед, Невертон, Марлон, Сикан.

Прогноз на противостояние:

«Полесье» будет стремиться к победе и поэтому должны чаще атаковать, а горняки, скорее всего, попробуют сыграть на контрвыпадах. В итоге, предположим, что матч завершится вничью 1:1.

25 мая, суббота