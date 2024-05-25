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Украина. Премьер лига
25 мая 2024, 22:32 | Обновлено 25 мая 2024, 23:36
1387
0

Пушич высказался об игре с Полесьем и подвел итоги сезона для Шахтера

«Горняки» в последнем туре проиграли «волкам» 0:2

25 мая 2024, 22:32 | Обновлено 25 мая 2024, 23:36
1387
0
Пушич высказался об игре с Полесьем и подвел итоги сезона для Шахтера
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал матч 30-го тура УПЛ с «Полесьям» (0:2) и подвел итоги сезона.

– Какие у вас итоги и впечатления от этого непростого сезона?

– Сначала я хотел бы поздравить соперников, потому что они добились своей цели и заслуживали победить сегодня. Во-первых, мои поздравления «Полесью» за такую игру. В общем, перед вами сидит очень счастливый тренер. Я очень доволен тем, как мы выступили, что мы показали в этом сезоне.

Завоевание дубля – это исторический момент, прекрасное выступление в Европе – тоже исторический момент, победа над «Барселоной» и прочее. Как «Шахтер», можем только гордиться тем, чего мы добились. Мы провели сезон отлично – с очень хорошим футболом, с четкой философией и фантастическими усилиями и энергией, которую вложили игроки. Я бы также хотел поблагодарить всех своих коллег по штабу и по клубу, нашему руководству, нашему президенту, нашим двум директорам – господину Срне и господину Палкину. Они все отлично поработали, включая игроков. В «Шахтере» мы очень гордимся нашей работой и достижениями этого сезона. И я особенно хотел бы поблагодарить наших болельщиков: находясь в таких тяжелых условиях, энергия и страсть, с которой они нас поддерживают… Большое спасибо всем. И также я хочу поблагодарить украинский народ за теплый прием – я это чувствовал это каждый день. Спасибо всем.

– Скоро будет финал Лиги чемпионов. Будете ли вы болеть за дортмундскую «Боруссию»?

– А как вы думаете? Конечно, ждем этой игры. Логично, кого мы поддерживаем. Я хочу увидеть, как выиграет «Реал», чтобы мы получили прямую путевку в Лигу чемпионов. Поэтому, конечно, будем смотреть этот поединок, он очень интересен, и надеемся, что они выиграют.

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Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Шахтер
Дмитро Олійник Источник: ФК Шахтер Донецк
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