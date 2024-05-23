Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 мая в 15:30 матч 30-го тура УПЛ
В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».
Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 30-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков.
«Шахтер» занимает 1 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 71 очко.
Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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