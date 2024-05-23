В субботу, 25 мая, состоится матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».

Игра пройдет на центральном стадионе в Житомире. Начало матча запланировано в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 30-го тура «Полесье» занимает 6 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 47 очков.

«Шахтер» занимает 1 строчку, сыграв 29 матчей и набрав 71 очко.

Полесье – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка в перекличке всех матчей тура, а также отдельным эфиром проводит UPL.TV.

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ