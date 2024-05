Названы стартовые составы на финал Лиги конференций Олимпиакос – Фиорентина

​29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 встретятся «Олимпиакос» Пирей и «Фиорентина» из Флоренции.

Команды проведут поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Названы стартовые составы на финал Лиги конференций

Олимпиакос: Цолакис, Родиней, Рецос, Карму, Ортега, Иборра, Эссе, Шикинью, Фортунис, Поденсе, Эль-Кааби.

Фиорентина: Терраччано, Додо, Миленкович, Куарта, Бираги, Мандрагора, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Белотти, Куаме.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Φιορεντίνα! / Our line-up for today’s match against Fiorentina! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYFIO #UECLfinal pic.twitter.com/k5CvrjIse4