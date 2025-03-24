При помощи Мудрика. Известно, сколько заработал Челси в Лиге конференций

10 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги конференций, в котором сойдутся английский «Челси» и итальянская «Фиорентина».

Накануне этого противостояния издание Football London подсчитало финансы, которые заработал лондонский клуб после группового этапа и стадии 1/8 финала. Сообщается, что в активе «Челси» числится 7,738 млн фунтов стерлингов.

Доход английского «Челси» в Лиге конференций 2024/25:

участие в квалификации – 146 тысяч

выход в групповой этап – 2,653 млн

победы на групповом этапе – 2 млн

попадание в первую восьмерку группового этапа – 334 тысяч

первое место в групповом этапе – 844 тысяч

выход в 1/8 финала – 669 тысяч

участие в 1/4 финала – 1,088 млн

Максимальная сумма, на которую сможет претендовать лондонский клуб, составляет 15,69 млн фунтов стерлингов. Стоит отметить, что в этом турнире принимал участие и украинский футболист Михаил Мудрик – провел шесть матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что некоторые команды Лиги чемпионов заработали больше 100 млн евро.