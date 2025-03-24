При помощи Мудрика. Известно, сколько заработал Челси в Лиге конференций
Лондонский клуб сыграет на стадии четвертьфинала против «Фиорентины»
10 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги конференций, в котором сойдутся английский «Челси» и итальянская «Фиорентина».
Накануне этого противостояния издание Football London подсчитало финансы, которые заработал лондонский клуб после группового этапа и стадии 1/8 финала. Сообщается, что в активе «Челси» числится 7,738 млн фунтов стерлингов.
Доход английского «Челси» в Лиге конференций 2024/25:
- участие в квалификации – 146 тысяч
- выход в групповой этап – 2,653 млн
- победы на групповом этапе – 2 млн
- попадание в первую восьмерку группового этапа – 334 тысяч
- первое место в групповом этапе – 844 тысяч
- выход в 1/8 финала – 669 тысяч
- участие в 1/4 финала – 1,088 млн
Максимальная сумма, на которую сможет претендовать лондонский клуб, составляет 15,69 млн фунтов стерлингов. Стоит отметить, что в этом турнире принимал участие и украинский футболист Михаил Мудрик – провел шесть матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что некоторые команды Лиги чемпионов заработали больше 100 млн евро.
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