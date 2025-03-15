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Лига наций
15 марта 2025, 12:28 |
872
0

Известно, какая команда заработала больше всех в Лиге чемпионов

В активе немецкой «Баварии» числится 106 млн евро

15 марта 2025, 12:28 |
872
0
Известно, какая команда заработала больше всех в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

11 и 12 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, после которых определились восемь сильнейших клубов, которые продолжат борьбу за престижный трофей.

Издание Mundo Deportivo опубликовало материал, в котором сообщили, сколько заработали команды в текущем сезоне. Лидерство удерживает немецкая «Бавария», в активе которой числится 106 млн евро.

Мюнхенский коллектив преследуют французский ПСЖ (104,4 млн), итальянский «Интер» (103,1 млн), немецкая «Боруссия» Дортмунд (102 млн) и английский «Арсенал» (101 млн). Испанский гранды не попали в пятерку – «Реал» и «Барселона» заработали 101 млн евро и делят пятое-шестое место.

Общий фонд турнира составляет 2,47 млрд евро, которые будут распределены между 36 командами-участницами. На групповом этапе каждый из клубов получил 18,8 млн, эта цифра увеличивается на 2,1 млн за каждую победу и на 700 тысяч за ничью.

По мере прохождения этапов турнира призовые увеличиваются – 11 млн евро за выход в 1/8 финала и 12,5 млн за выход в четвертьфинал. Дополнительные 15 млн будут добавлены, если команда выйдет в полуфинал, и 18,5 млн за участие в финале, а также дополнительные 6,5 млн евро для чемпиона.

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Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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