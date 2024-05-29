Олимпиакос Пирей

29 мая на «ОРАР-Арена» пройдет матч финала Лиги конференций, в котором «Олимпиакос» встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Олимпиакос

Команда оставила довольно противоречивые оценки. С одной стороны, она так и не вернула себе статус сильнейшей в родной Греции, что был утрачен в прошлом сезоне. Наоборот, красно-белые, несмотря на все изменения в составе и приглашение по ходу розыгрыша такого опытного испанского тренера, как Мендилибар, так и остались только третьими в итоговой таблице Суперлиги. Но при этом сам Хосе Луис может второй год кряду взять международный титул. В 2023-м его кризисная Севилья довольно неожиданно выиграла Лигу Европы, в финале по пенальти обыграв Рому. Сейчас этот наставник со своими новыми подопечными уже в Лиге конференций выбил последовательно в плей-офф Ференцварош, Маккаби (при этом дома клубу из Тель-Авива проиграли 1:4, но выдали невероятный камбэк) и, по пенальти, Фенербахче. А в полуфинале греки дважды победили фаворита, Астон Виллу: 4:2 в Бирмингеме, 2:0 в Пирее.

Ставки на матч Олимпиакос – Фиорентина

Фиорентина

Клуб почти повторил прошлый сезон в деталях. Снова восьмое место в Серии А (там, кстати, точку поставят только в перенесенном поединке с Аталантой аж 2-го июня), и неплохой результат в кубке, где на этот раз вылетели этапом ранее, в полуфинале. И, главное, снова, как и в прошлом цикле, подопечные Винченцо Итальяно пробились в решающий раунд Лиги конференций. На этот раз для такого фиалкам в плей-офф пришлось пройти Маккаби (Хайфа), Викторию (Пльзень) и Брюгге, и с каждым было по ничьей и победе. Правда, с чехами свои голы итальянцы забивали уже на Артемио Франки в экстра-тайме - зато там довели до 2:0.

Статистика личных встреч

Это будет только первый поединок между клубами, что представляют довольно близко расположенные друг к другу города - ранее они не навещали соперника даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют скуадре виоле. Но греки будут играть в Афинах, по сути, у себя если не дома, то на пороге. Поставим, что они не проиграют в основное время (коэффициент - 1,615).