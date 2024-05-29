Олимпиакос Пирей

В среду, 29 мая, в финальном поединке Лиги конференций встретятся греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч пройдет в Афинах на «АЕК Арене», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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«Фиалки» в прошлом году также дошли до финала Лиги конференций, в решающем матче турнира уступив «Вест Хэму» со счетом 1:2. «Олимпиакос» в этом сезоне выступал в Лиге Европы, но после группового этапа оказался в турнире рангом ниже. Для «красно-белых» предстоящая встреча станет первым еврокубковым финалом. Более того, «Оли» может завоевать первый еврокубковый трофей для Греции. В гонке бомбардиров нынешней Лиги конференций лидирует марокканский форвард «Олимпиакоса» Аюб эль-Кааби, который забил десять голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» – «Фиорентина», за которой можно следить в украинской версии сайта.