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Лига конференций
Олимпиакос Пирей
29.05.2024 22:00 - : -
Фиорентина
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Лига конференций
29 мая 2024, 01:05 | Обновлено 29 мая 2024, 01:06
13
0

Олимпиакос – Фиорентина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Лиги конференций

29 мая 2024, 01:05 | Обновлено 29 мая 2024, 01:06
13
0
Олимпиакос – Фиорентина. Текстовая трансляция матча
ФК Олімпіакос

В среду, 29 мая, в финальном поединке Лиги конференций встретятся греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина». Матч пройдет в Афинах на «АЕК Арене», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Фиалки» в прошлом году также дошли до финала Лиги конференций, в решающем матче турнира уступив «Вест Хэму» со счетом 1:2. «Олимпиакос» в этом сезоне выступал в Лиге Европы, но после группового этапа оказался в турнире рангом ниже. Для «красно-белых» предстоящая встреча станет первым еврокубковым финалом. Более того, «Оли» может завоевать первый еврокубковый трофей для Греции. В гонке бомбардиров нынешней Лиги конференций лидирует марокканский форвард «Олимпиакоса» Аюб эль-Кааби, который забил десять голов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Олимпиакос» – «Фиорентина», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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