Олимпиакос Пирей

Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор
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29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играли «Олимпиакос» и «Фиорентина».
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Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».
В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).
Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции.
Лига конференций. Финал
28 мая, Афины (Греция)
Олимпиакос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 1:0 (д. в.)
Гол: Аюб Эль-Кааби, 116
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Аюб Эль-Кааби, 116 мин.
События матча
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