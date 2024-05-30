Олимпиакос Пирей

​29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играли «Олимпиакос» и «Фиорентина».

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Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).

Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции.

Лига конференций. Финал

28 мая, Афины (Греция)

Олимпиакос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 1:0 (д. в.)

Гол: Аюб Эль-Кааби, 116

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Аюб Эль-Кааби, 116 мин.