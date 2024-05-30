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Лига конференций
Олимпиакос Пирей
29.05.2024 22:00 – FT 1 : 0
Фиорентина
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Лига конференций
30 мая 2024, 00:59 | Обновлено 30 мая 2024, 01:40
629
0

Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор финального поединка Лиги конференций

30 мая 2024, 00:59 | Обновлено 30 мая 2024, 01:40
629
0
Олимпиакос – Фиорентина – 1:0. Трофей для греков. Видео гола и обзор
УЕФА

​29 мая в 22:00 в финале Лиги конференций 2023/24 играли «Олимпиакос» и «Фиорентина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды провели поединок в греческих Афинах на стадионе «Айя-София».

В овертайме Аюб Эль-Кааби принес победу грекам на 116-й минуте (1:0).

Олимпиакос завоевал первый в истории евротрофей для Греции.

Лига конференций. Финал

28 мая, Афины (Греция)

Олимпиакос (Греция) – Фиорентина (Италия) – 1:0 (д. в.)

Гол: Аюб Эль-Кааби, 116

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Аюб Эль-Кааби, 116 мин.

События матча

116’
ГОЛ ! Мяч забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина видео голов и обзор Аюб Эль-Кааби
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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