Первый греческий трофей. Олимпиакос выиграл Лигу конференций

В финальном противостоянии Лиги конференций встретились «Олимпиакос» и «Фиорентина». «Фиалки» второй раз подряд дошли до решающего матча этого турнира: в прошлом году команда из Флоренции проиграла в дуэли за трофей «Вест Хэму». «Олимпиакос» впервые в своей истории вышел в еврокубковый финал.

Вскоре после стартового свистка «красно-белые» организовали отличную голевую возможность, когда после удара Поденсе свою команду выручил Терраччано. «Фиалки» ответили результативной атакой, но в том эпизоде Миленкович оказался в оффсайде. Флорентийцы больше владели мячом, а номинальные хозяева сосредоточились на контратакующей игре. При этом футболисты обеих команд заметно нервничали, допуская много брака.

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В середине первого тайма «фиалки» создали еще одну угрозу воротам «Олимпиакоса». Бонавентура зацепился за мяч в штрафной соперников, но пробил слишком слабо, что позволило Цолакису уверенно среагировать. Вскоре уже Терраччано пришлось вступить игру: голкипер сыграл надежно после острого прострела с углового.

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. С течением времени футболисты играли все более осторожно, понимая цену возможной ошибки. Острые моменты возникали редко, но атаки «Фиорентины» выглядели более перспективно. В одном из эпизодов у Куаме не вышел удар, но мяч едва не перелетел через Цолакиса. Голкипер справился. В основное время мог вырвать для своей команды победу Иборра, который замкнул навес со штрафного и не попал в ворота.

Дополнительных 15-минутных таймов избежать не удалось. В середине первого из них снова свою реакцию пришлось демонстрировать Терраччано: голкипер отразил удар Йоветича. «Фиалки» завладели преимуществом и демонстрировали намерение не доводить дело до серии пенальти. Судьбу матча решила контратака «красно-белых». Прострел Эссе с левого фланга замкнул Эль-Кааби, который с 11-ю голами стал лучшим бомбардиром турнира. «Фиалки» сразу ответили острой атакой, но удар Дункана из угла штрафной был заблокирован. Больше шансов спасти встречу у флорентийцев не было.

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«Олимпиакос» выиграл Лигу конференций, завоевав первый еврокубковый трофей для Греции.

Лига конференций. Финал.

«Олимпиакос» – «Фиорентина» – 1:0

Гол: Эль-Кааби (116)

Предупреждения: Поденсе (28), Йоветич (94), Эль-Кааби (117) – Кварта (42), Куамэ (79), Бираги (99)

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Рецос, Карму, Ортега (Кини, 91), Эссе, Иборра, Поденсе (Масурас, 106), Чикинью (Орта, 77), Фортунис (Йоветич, 73), Эль-Кааби Эль-Араби, 122)

«Фиорентина»: Терраччано, Кордеро, Миленкович, Мартинес Кварта, Бираги (Раньери, 106), Артур Мело (Дункан, 74), Мандрагора, Гонсалес (Бельтран, 106), Бонавентура (Барак, 82), Куамэ (Иконе, 82), Белотти (Нзола, 59)

Арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Стадион «АЭК Арена» (Афины, Греция)

ОЛИМПИАКОС – ФИОРЕНТИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА