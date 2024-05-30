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30 мая 2024, 02:40 | Обновлено 30 мая 2024, 03:10
58
0

МЕНДИЛИБАР: «Мы отпразднуем и дальше начнем работать»

Главный тренер «Олимпиакоса» подытожил выигранную игру с «Фиорентиной»

30 мая 2024, 02:40 | Обновлено 30 мая 2024, 03:10
58
0
МЕНДИЛИБАР: «Мы отпразднуем и дальше начнем работать»
УЕФА. Хосе Луис Мендилибар

Наставник «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар поделился впечатлениями после победы в Лиге конференций.

«Я очень счастлив и доволен. Это честь сделать счастливым большое количество людей, я испытываю огромную радость и счастье от того, что дал болельщикам «Олимпиакоса» почувствовать это, я посвящаю им эту победу.

Рад, что мы сделали то, чего наш клуб никогда раньше не делал. Мы собираемся праздновать это. Мы собираемся отпраздновать это должным образом, а затем начнем работать над тем, что будет дальше», – сказал Мендилибар.

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Фиорентина Олимпиакос Пирей Лига конференций Олимпиакос - Фиорентина пресс-конференция Хосе Луис Мендилибар
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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