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Кубок Германии
Кайзерслаутерн
25.05.2024 21:00 – FT 0 : 1
Байер
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Германия
25 мая 2024, 23:05 | Обновлено 25 мая 2024, 23:44
1434
1

Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германи

Автором единственного гола в матче стал Гранит Джака

25 мая 2024, 23:05 | Обновлено 25 мая 2024, 23:44
1434
1
Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германи
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

В субботу, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Германии, в котором встретились «Кайзерслаутерн» и «Байер».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Берлине. Победу в матче одержал «Байер».

Автором единственного гола в матче стал полузащитник Гранит Джака, забивший на 16-й минуте. С 44-й минуты «Байер» играл в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Одилон Коссуну.

«Байер» оформил золотой дубль! Ранее подопечные Хаби Алонсо выиграли Бундеслигу.

«Фармацевты» во второй раз в истории выиграли Кубок Германии.

Кубок Германии. Финал, 25 мая.

Кайзерслаутерн – Байер – 0:1
Гол: Джака, 16.

Кайзерслаутерн: Краль, Эльведи, Томиак, Пухач, Циммер, Редондо (Опоку, 83), Риттер, Рашль (Клемент, 83), Калоч, Цолински (Тачи, 74), Ханслик (Ахе, 46).

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Инкапиэ, 85), Джака, Хофманн (Адли, 46), Андрих, Виртц, Шик (Станишич, 46).

ГОЛ! Джака, 16 мин, 0:1

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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