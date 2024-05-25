Золотой дубль! Байер одолел Кайзерслаутерн и выиграл Кубок Германи
Автором единственного гола в матче стал Гранит Джака
В субботу, 25 мая, состоялся финальный матч Кубка Германии, в котором встретились «Кайзерслаутерн» и «Байер».
Игра прошла на Олимпийском стадионе в Берлине. Победу в матче одержал «Байер».
Автором единственного гола в матче стал полузащитник Гранит Джака, забивший на 16-й минуте. С 44-й минуты «Байер» играл в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Одилон Коссуну.
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Кубок Германии. Финал, 25 мая.
Кайзерслаутерн – Байер – 0:1
Гол: Джака, 16.
Кайзерслаутерн: Краль, Эльведи, Томиак, Пухач, Циммер, Редондо (Опоку, 83), Риттер, Рашль (Клемент, 83), Калоч, Цолински (Тачи, 74), Ханслик (Ахе, 46).
Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо (Инкапиэ, 85), Джака, Хофманн (Адли, 46), Андрих, Виртц, Шик (Станишич, 46).
ГОЛ! Джака, 16 мин, 0:1
CHAMPIONS x2! 🏆🖤❤️ #FCKB04 | #Bayer04 #DFBPokalFinale pic.twitter.com/BZfenNjNDm— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 25, 2024
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