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  4. Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Я рад, что мы победили»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 07:43 |
84
0

Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Я рад, что мы победили»

Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу над Сербией

17 июня 2024, 07:43 |
84
0
Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Я рад, что мы победили»
УЕФА. Трент Александер-Арнольд

Полузащитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд прокомментировал победу над национальной командой Сербии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Я счастлив, что мы одержали победу. Это было нашей целью, ведь очень важно начать турнир с победы. Мы знали, что у нас есть игроки и команда, которые способны победить, и мы это доказали. Это была очень, очень тяжелая игра. Нам пришлось помучиться. Но мы хорошо играли, создавали свои моменты и прекрасно защищались.

Я считаю, что хорошо сыграл в полузащите. Это было физически сложно, но когда ты играешь с такими игроками, как Деклан и Джуд, и с опытной четверкой защитников позади тебя, которые прекрасно общаются, говорят с тобой на протяжении игры, тогда трудно ошибиться.

Давайте сохраним этот импульс. Это была первая игра, поэтому не будем забегать вперед. Мы знаем, что одержали победу, мы много работали, поэтому мы это почувствуем, но в то же время мы знаем, что нам нужно совершенствоваться.

Тренер, Стив Холланд и я приложили много усилий, чтобы я сыграл в полузащите, поэтому я был хорошо подготовлен и знал, что от меня требуется. Надеюсь, они почувствовали, что я справился с этой задачей, поскольку в конце концов мы одержали победу».

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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