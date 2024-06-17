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  4. Не Судаков. Два легендарных клуба Лондона нацелились на звездного украинца
Англия
17 июня 2024, 01:44 |
319
0

Не Судаков. Два легендарных клуба Лондона нацелились на звездного украинца

«Арсенал» и «Челси» нацелились на Довбика

17 июня 2024, 01:44 |
319
0
Не Судаков. Два легендарных клуба Лондона нацелились на звездного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации Football Transfers, главные претенденты на украинца из клубов АПЛ – «Челси» и «Арсенал». Именно между этими двумя клубами развяжется борьба за подписание Довбика, однако решительные шаги по трансферу украинца «Челси» и «Арсенал» будут делать после завершения выступлений сборной Украины на Евро-2024.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Арсенал Лондон Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Челси
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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