Не Судаков. Два легендарных клуба Лондона нацелились на звездного украинца

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации Football Transfers, главные претенденты на украинца из клубов АПЛ – «Челси» и «Арсенал». Именно между этими двумя клубами развяжется борьба за подписание Довбика, однако решительные шаги по трансферу украинца «Челси» и «Арсенал» будут делать после завершения выступлений сборной Украины на Евро-2024.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.