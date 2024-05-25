25 мая на Олимпиаштадионе в Берлине пройдет финальный матч Кубка Германии, в котором Кайзерслаутерн встретится с Байер. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Кайзерслаутерн

Кайзерслаутерн в своей истории имел немало успехов, в том числе четыре чемпионства. Последняя серебряная салатница была оформлена сенсационно, сразу после подъема в Бундеслигу 1. Но сейчас это клуб, который провел несколько сезонов аж в третьем дивизионе страны. Вернувшись на уровень выше, команда болтается над зоной вылета. До последнего была угроза, что снова красные дьяволы потеряют прописку в Бундеслиге 2. Но при этом они напомнили о своем кубковом характере - у команды раньше было 7 финалов Кубка, причем в 1990-м и 1996-м триумфальные. Сейчас красные дьяволы снова впритык приблизились к титулу, правда по пути наиболее сильным соперником был Кельн. Помимо него Кайзерслаутерн выбил представителей более низких дивизионов – Рот-Вайсс, Нюрнберг, Герту и в 1/2 финала – Саарбрюкен.

Байер

Байер провел лучший сезон в своей истории, который был досрочно увенчан долгожданной серебряной салатницей. Взяв ее еще в апреле, подопечные Хаби Алонсо продолжали идти без поражений, поставив логичную точку с Аугсбургом в последнем туре. Но если после этого все остальные участники Бундеслиги отправились отдыхать, то фармацевты проводят крайне напряженную и важную неделю. В среду они ездили в Дублин, где провели финал Лиги Европы, против сильного и яркого соперника – Аталанты. Не получилось сдержать Адемолу Лукмана. Его хет-трик поставил крест на уникальной полосе немцев. Но зато Байер сбросил давление перед боем за кубок.

Статистика личных встреч

В 2014 и 2015 клубы играли в последние разы как раз в кубковом формате. Оба раза основное время заканчивалось нулевой ничьей, после чего в экстра-тайме выигрывали сначала красные дьяволы, а затем фармацевты.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги от этой пары. Подопечные Хаби Алонсо должны выигрывать при форе –2,0 забитых мяча (коэффициент – 1,71).