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  4. Алонсо выступил с признанием после победы Байера в Кубке Германии
Германия
27 мая 2024, 10:18 |
669
0

Алонсо выступил с признанием после победы Байера в Кубке Германии

«Фармацевты» в финале переиграли «Кайзерслаутерн»

27 мая 2024, 10:18 |
669
0
Алонсо выступил с признанием после победы Байера в Кубке Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями от победы подопечных в финальном поединке Кубка Германии против «Кайзерслаутерна» (1:0).

«Для такой победы в конце мы продемонстрировали наш командный дух. Мы упорно сражались, мы сделали это для всех болельщиков клуба. Мне нужно немного больше времени, чтобы понять всё. Это был сезон мечты. Иметь возможность праздновать – это невероятно. Мы должны наслаждаться этим.

Мы показали отличную командную игру в меньшинстве и были очень дисциплинированными. Команда была готова биться с 10 игроками на поле, и они проделали отличную работу. В конце концов, это большой успех для всех здесь – для болельщиков, для игроков, для клуба, завоевать дубль в этом сезоне. Мы будем всегда помнить это в будущем.

Сейчас нам всем нужен отпуск, поэтому мы не думаем о новом сезоне, возможно, завтра. Но сначала мы празднуем. Пока я пью немецкое пиво», – признался Алонсо.

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Байер» выиграл чемпионат Германии, не проиграв ни одного матча из 34. 22 мая в финале Лиги Европы «Байер» проиграл «Аталанте» - 0:3. Это единственное поражение «фармацевтов» в нынешнем сезоне.

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Хаби Алонсо Байер Кубок Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Kicker
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