В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Германии, в котором встретятся «Кайзерслаутерн» и «Байер».

Игра состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кайзерслаутерн – Байер. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн LIVE