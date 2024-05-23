Кайзерслаутерн – Байер. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 25 мая в 21:00 финальный поединок немецкого кубка
В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Германии, в котором встретятся «Кайзерслаутерн» и «Байер».
Игра состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Кайзерслаутерн – Байер. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы 2024 U-17
Очередное скандальное заявление от футболиста, который когда-то вызывал уважение у украинских фанов