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Кубок Германии
Кайзерслаутерн
25.05.2024 21:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
23 мая 2024, 20:31 |
134
0

Кайзерслаутерн – Байер. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 25 мая в 21:00 финальный поединок немецкого кубка

23 мая 2024, 20:31 |
134
0
Кайзерслаутерн – Байер. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Байер

В субботу, 25 мая, состоится финальный матч Кубка Германии, в котором встретятся «Кайзерслаутерн» и «Байер».

Игра состоится на Олимпийском стадионе в Берлине.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Кайзерслаутерн – Байер. Финал Кубка Германии. Смотреть онлайн LIVE

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Кайзерслаутерн Байер Кубок Германии по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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