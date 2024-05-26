25 мая в Берлине на «Олимпиаштадионе» прошел финал Кубка Германии по футболу. Победитель Бундеслиги «Байер» играл против «Кайзерслаутерна» из Бундеслиги 2.

Казалось, что интриги в игре не будет, что и начали доказывать «фрамацевты» на 16–й минуте – Гранит Джака открыл счет ударом под перекладину. После этого более именитий клуб владел инициативой, но на 44-й минуте их игрок Одилон Коссуну получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Даже большинство не помогло скромному клубу испортить выдающийся сезон леверкузенцам. Команда Хаби Алонсо сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Кубок Германии. Финал, 25 мая

Кайзерслаутерн – Байер – 0:1

Гол: Джака, 16.

Видеообзор матча

ГОЛ! Джака, 16 мин, 0:1