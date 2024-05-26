Кайзерслаутерн – Байер – 0:1. Андердог дал бой. Видео голов и обзор матча
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25 мая в Берлине на «Олимпиаштадионе» прошел финал Кубка Германии по футболу. Победитель Бундеслиги «Байер» играл против «Кайзерслаутерна» из Бундеслиги 2.
Казалось, что интриги в игре не будет, что и начали доказывать «фрамацевты» на 16–й минуте – Гранит Джака открыл счет ударом под перекладину. После этого более именитий клуб владел инициативой, но на 44-й минуте их игрок Одилон Коссуну получил вторую желтую карточку и покинул поле.
Даже большинство не помогло скромному клубу испортить выдающийся сезон леверкузенцам. Команда Хаби Алонсо сохранила минимальное преимущество до финального свистка.
Кубок Германии. Финал, 25 мая
Кайзерслаутерн – Байер – 0:1
Гол: Джака, 16.
Видеообзор матча
ГОЛ! Джака, 16 мин, 0:1
События матча
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