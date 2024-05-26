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Кубок Германии
Кайзерслаутерн
25.05.2024 21:00 – FT 0 : 1
Байер
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Германия
26 мая 2024, 03:08 | Обновлено 26 мая 2024, 03:39
94
0

Кайзерслаутерн – Байер – 0:1. Андердог дал бой. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финала Кубка Германии по футболу

26 мая 2024, 03:08 | Обновлено 26 мая 2024, 03:39
94
0
Кайзерслаутерн – Байер – 0:1. Андердог дал бой. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

25 мая в Берлине на «Олимпиаштадионе» прошел финал Кубка Германии по футболу. Победитель Бундеслиги «Байер» играл против «Кайзерслаутерна» из Бундеслиги 2.

Казалось, что интриги в игре не будет, что и начали доказывать «фрамацевты» на 16–й минуте – Гранит Джака открыл счет ударом под перекладину. После этого более именитий клуб владел инициативой, но на 44-й минуте их игрок Одилон Коссуну получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Даже большинство не помогло скромному клубу испортить выдающийся сезон леверкузенцам. Команда Хаби Алонсо сохранила минимальное преимущество до финального свистка.

Кубок Германии. Финал, 25 мая

Кайзерслаутерн – Байер – 0:1

Гол: Джака, 16.

Видеообзор матча

ГОЛ! Джака, 16 мин, 0:1

События матча

44’
Одилон Коссуну (Байер) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Гранит Джака (Байер).
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Гранит Джака Байер Кайзерслаутерн видео голов и обзор Кубок Германии по футболу
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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