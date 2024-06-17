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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 07:20 | Обновлено 17 июня 2024, 07:21
344
0

Тренер Сербии: «Это был очень хороший матч»

Драган Стойкович прокомментировал поражение от Англии

17 июня 2024, 07:20 | Обновлено 17 июня 2024, 07:21
344
0
Тренер Сербии: «Это был очень хороший матч»
УЕФА. Драган Стойкович

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это был очень хороший матч, высокое качество со стороны обеих команд. Англия – очень хорошая, сильная команда, но мы играли очень смело, в тот стиль футбола, в который мы стремились играть. Благодаря изменениям нам удалось достичь того, чего мы хотели – контролировать мяч и заставить Англию защищаться. Я горжусь тем, что мы сделали. Мы не заслуживали поражения, но мы будем двигаться дальше.

Конечно, я не доволен результатом, но что есть, то есть, и у нас есть достаточно времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мы сделаем все возможное против Словении – мы должны победить. Я поздравляю всех игроков, нет никаких разочарований, кроме результата. Я не люблю проигрывать, но это часть работы.

Мы стали лучшими со времен чемпионата мира 2022 года. Все игроки в хорошей форме, нет проблем с отбором, как в Катаре, все очень мотивированы, и мы все стараемся выложиться на полную для команды. Все сосредоточено на командном духе, и сегодня все игроки старались забить гол изо всех сил. Ситуация хорошая, все готовы играть, а дальше дело за мной. В Катаре это была катастрофа – семь или восемь игроков выбыли, и было очень трудно собрать команду».

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Драган Стойкович сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу Евро-2024 Сербия - Англия
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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