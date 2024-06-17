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Испания
17 июня 2024, 07:52 | Обновлено 17 июня 2024, 07:53
558
0

Замена Яремчуку? Валенсия хочет приобрести скандального нападающего МЮ

Мейсон Гринвуд может остаться в Испании

17 июня 2024, 07:52 | Обновлено 17 июня 2024, 07:53
558
0
Замена Яремчуку? Валенсия хочет приобрести скандального нападающего МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Испанская «Валенсия», за которую в этом сезоне на правах аренды играл украинский нападающий Роман Яремчук, хочет приобрести английского форварда «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, «летучие мыши» уже сделали стартовое предложение по 22-летнему футболисту – 25 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в сезоне 2023/24 на правах аренды Мейсон выступал за «Хетафе». К лету 2023 года игрок больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.

В этой кампании Мейсон Гринвуд провел 36 матчей за «Хетафе», отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мейсон Гринвуд дал согласие на переход в «Ювентус».

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Мейсон Гринвуд Манчестер Юнайтед Валенсия Хетафе трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: The Mirror
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