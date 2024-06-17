Ман Сити готов увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы тот остался в клубе
Испанский специалист еще не принял решение относительно своего будущего
Английский «Манчестер Сити» очень хочет подписать новый контракт с испанским тренером Жузепом Гвардиолой, сообщает британское издание The Mirror.
По информации источника, боссы «горожан» готовят существенное повышение зарплаты специалиста, которая сейчас составляет 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом они планируют убедить его продлить соглашение, срок действия которого истекает летом 2025 года.
Сезон 2023/24 «Манчестер Сити» завершил на 1-м месте в Английской Премьер-лиге, однако кроме национального первенства команда Гвардиолы сумела выиграть только клубный чемпионат мира.
Ранее Жузеп Гвардиола заявил, что его возвращение в каталонскую «Барселону» невозможно.
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