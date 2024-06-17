Ман Сити готов увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы тот остался в клубе

Английский «Манчестер Сити» очень хочет подписать новый контракт с испанским тренером Жузепом Гвардиолой, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, боссы «горожан» готовят существенное повышение зарплаты специалиста, которая сейчас составляет 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом они планируют убедить его продлить соглашение, срок действия которого истекает летом 2025 года.

Сезон 2023/24 «Манчестер Сити» завершил на 1-м месте в Английской Премьер-лиге, однако кроме национального первенства команда Гвардиолы сумела выиграть только клубный чемпионат мира.

Ранее Жузеп Гвардиола заявил, что его возвращение в каталонскую «Барселону» невозможно.