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  4. Ман Сити готов увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы тот остался в клубе
Англия
17 июня 2024, 08:51 |
999
0

Ман Сити готов увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы тот остался в клубе

Испанский специалист еще не принял решение относительно своего будущего

17 июня 2024, 08:51 |
999
0
Ман Сити готов увеличить зарплату Гвардиолы, чтобы тот остался в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Английский «Манчестер Сити» очень хочет подписать новый контракт с испанским тренером Жузепом Гвардиолой, сообщает британское издание The Mirror.

По информации источника, боссы «горожан» готовят существенное повышение зарплаты специалиста, которая сейчас составляет 20 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом они планируют убедить его продлить соглашение, срок действия которого истекает летом 2025 года.

Сезон 2023/24 «Манчестер Сити» завершил на 1-м месте в Английской Премьер-лиге, однако кроме национального первенства команда Гвардиолы сумела выиграть только клубный чемпионат мира.

Ранее Жузеп Гвардиола заявил, что его возвращение в каталонскую «Барселону» невозможно.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта зарплаты
Дмитро Вербинський Источник: The Mirror
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