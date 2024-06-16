Чемпионат Европы16 июня 2024, 23:09 |
143
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Австрия – Франция
Матч Евро-2024 состоится 17 июня и стартует в 22:00
16 июня 2024, 23:09 |
143
0
17 июня в 22:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2024, 17:08 8
Сергей Ребров подтвердил, что Виталий продолжает восстановление, но еще не готов
Футбол | 16 июня 2024, 10:41 8
Польша, Нидерланды, Австрия и Франция. На бумаге это звучит весьма грозно…
Футбол | 16.06.2024, 21:35
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Бокс | 16.06.2024, 17:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
16.06.2024, 06:23 27
15.06.2024, 10:12 5
15.06.2024, 11:23 6
16.06.2024, 07:23 6
15.06.2024, 22:38 1
15.06.2024, 00:01 8