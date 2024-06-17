Душан ВЛАХОВИЧ: «Англия заслужила победить»
Нападающий сборной Сербии прокомментировал поражение от Англии
Нападающий сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал поражение от национальной команды Англии (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:
«Мы играли против одного из фаворитов на победу в турнире. В первом тайме нам было очень тяжело, потому что мы их очень уважали.
Они заслужили победить, потому что это очень сильная команда, и их результаты говорят сами за себя, но во втором тайме мы увидели, что можем играть против них. Мы были более расслаблены. Мы могли забить, но в итоге поражение – это справедливый результат. Теперь мы должны смотреть вперед и сосредоточиться на наших следующих играх».
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