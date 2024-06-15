12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю

Евро-2024, финальную часть которого принимает Германия, является уже 17-м по счету футбольным чемпионатом европейского континента. Все началось с 1960-го, после чего каждые четыре года лучшие сборные Европы собираются и в течение месяца играют между собой, чтобы на выходе определить, кто из них сильнейший, кто достоин называться чемпионом.

Впрочем, ковать успех любой сборной всегда помогают конкретные футболисты. И больше всего на виду находятся, конечно же, игроки, забивающие мячи в ворота соперников. Чем больше таких мячей, тем больше славы и признания.

Давайте вспомним лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов Европы. Речь пойдет о тех, кто забил 6 и более мячей на континентальных турнирах. Таких футболистов лишь 12…

12. Нуну Гомеш

Голов: 6

Матчей: 14

Средняя результативность: 0,43

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Гомеш на Евро-2000

Португальский форвард Нуну Гомеш, который на клубном уровне стал легендой для «Бенфики», но также успел поиграть в Италии за «Фиорентину» и в Англии за «Блэкберн», успел принять участие в трех чемпионатах Европы – в 2000, 2004 и 2008 годах. Сперва сборная Португалии с Гомешем на острие добралась до полуфинала, затем вышла в финал, но сенсационно проиграла Греции, а в 2008-м пиренейцам посчастливилось выйти в четвертьфинал, где они оказались «обезврежены» Германией.

Наиболее удачным для Нуну стал именно Евро-2000, на котором форвард отличился 4 забитыми мячами, а на двух последующих турнирах он забивал строго по разу.

11. Златан Ибрагимович

Голов: 6

Матчей: 13

Средняя результативность: 0,46

Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович на Евро-2012

Шведский гений Златан Ибрагимович, который лишь летом минувшего года решился завершить карьеру игрока, также вписал свое имя в историю. Он сыграл аж на четырех чемпионатах Европы – в 2004, 2008, 2012 и 2016 годах. Очевидно, поехал бы и на Евро-2020, если бы не проблемы с коленом, которые в буквальном смысле слова донимали звездного форварда в концовке карьеры. Максимальным достижением Швеции на чемпионатах Европы при Златане оказался выход из группы и четвертьфинал в 2004 году. В трех остальных случаях скандинавы попросту не преодолевали стадию группового этапа.

Что касается голов, то здесь Ибрагимович демонстрировал стабильность: он забил по два раза на Евро-2004, Евро-2008 и Евро-2012, а вот в 2016 году «промолчал», так и не пополнив коллекцию точных ударов на континентальных первенствах.

10. Тьерри Анри

Голов: 6

Матчей: 11

Средняя результативность: 0,55

Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри на Евро-2000

Легендарный француз Тьерри Анри сыграл 123 матча за «трехцветных», в которых отличился 51 забитым мячом. Непосредственно в финальных частях чемпионатов Европы Тьерри забил 6 раз, а всего отыграл на трех турнирах – в 2000, 2004 и 2008 годах. Наивысшим достижением за этот период для французов стала победа в 2000 году, после чего они добрались до четвертьфинала в 2004-м и даже не смогли выйти из группы в 2008-м.

На Евро-2000 Анри сумел забить в ворота соперников три мяча, в том числе и в полуфинале против Португалии, после чего его результативность пошла на спад: два гола – на Евро-2004 и один – на Евро-2008.

7-9. Уэйн Руни

Голов: 6

Матчей: 10

Средняя результативность: 0,6

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни на Евро-2012

Уэйну Руни в составе сборной Англии посчастливилось сыграть на трех чемпионатах Европы. В 2004 году молодой форвард вместе с «тремя львами» сумел добраться по четвертьфинальной стадии, где островитяне проиграли португальцам в серии пенальти. Спустя восемь лет, на Евро-2012, Руни с англичанами снова вышел в 1/4 финала, где опять же в послематчевой серии пенальти проиграл, но на этот раз итальянцам. А на Евро-2016 «трем львам» опять-таки удалось лишь выйти из группы, а в первом же раунде плей-офф (это была 1/8 финала) они проиграли Исландии.

Для самого Руни наиболее удачным и ярким оказался первый чемпионат Европы – на турнире в 2004 году Уэйн отличился сразу 4 забитыми мячами. Впоследствии на двух других континентальных первенствах английский форвард забивал строго по разу.

7-9. Альваро Мората

Голов: 6

Матчей: 10

Средняя результативность: 0,6

Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората на Евро-2020

Нынешнему форварду мадридского «Атлетико» Альваро Морате пока удалось сыграть на двух чемпионатах Европы – 2016 и 2020, – однако форвард заявлен и на Евро-2024, а потому вполне может получить свой шанс пополнить голевой багаж и слегка продвинуться вперед в рейтинге. Сборная Испании с Моратой в составе неудачно выступила в 2016-м, остановившись уже в 1/8 финала, однако на Евро-2020 была очень близка к выходу в финал. В 1/2 финала испанцы играли с Италией, и этот матч принес ничью 1:1, из-за чего пришлось прибегнуть к серии пенальти. И вот здесь решающим у испанцев оказался как раз промах Мораты – 2:4…

Что касается результативности на конкретных турнирах, то здесь у Альваро все стабильно: три мяча в 2016 году и три – в 2021-м (напомним, Евро-2020 состоялся на год позже, что было вызвано пандемией ковида)…

7-9. Ромелу Лукаку

Голов: 6

Матчей: 10

Средняя результативность: 0,6

Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку на Евро-2016

Бельгиец Ромелу Лукаку, как и Альваро Мората, продолжает играть в футбол в наше время и также включен в заявку своей национальной команды для участия в Евро-2024. Пока он сыграл на двух континентальных первенствах – в 2016-м и 2021-м годах. В обоих случаях сборная Бельгии останавливалась на стадии четвертьфинала – на Евро-2016 «красные дьяволы» проиграли Уэльсу (1:3), а спустя пять лет уступили Италии (1:2).

Для самого Лукаку более успешным выдался Евро-2020, на котором он отличился четырьмя забитыми мячами против двух, которые он положил в ворота соперников на чемпионате Европы 2016 года.

6. Патрик Клюйверт

Голов: 6

Матчей: 9

Средняя результативность: 0,67

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Клюйверт на Евро-2000

Патрик Клюйверт всего провел 79 матчей за сборную Нидерландов, в которых ему посчастливилось отличиться 40 забитыми мячами. Он принял участие в трех континентальных первенствах, однако реально играл только в двух – на Евро-1996 и на Евро-2000. На чемпионате Европы в 2004 году Клюйверт оказался в заявке, но все пять матчей «оранжевых» на том турнире провел на скамейке запасных. Наивысшим же достижением сборной Нидерландов с Патриком в составе стал выход в полуфинал домашнего Евро-2000, где «оранжевые» в аномальном матче и со множеством нереализованных шансов уступили сопернику (Италии) в серии пенальти.

Именно Евро-2000 выдался для Клюйверта наиболее удачным с индивидуальной точки зрения. Наряду с югославом Саво Милошевичем Патрик с 5 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром турнира, хотя особой радости это ему мало принесло – тогда практически все ждали, что Нидерланды выиграют континентальный чемпионат, а не остановятся за два шага до триумфа…

5. Руд ван Нистелрой

Голов: 6

Матчей: 8

Средняя результативность: 0,75

Getty Images/Global Images Ukraine. Руд ван Нистелрой на Евро-2008

Патрика Клюйверта на острие атак сборной Нидерландов заменил Руд ван Нистелрой. Блестящий голеадор, который на клубном уровне колотил мячи пачками практически во всех командах, за которые выступал (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал»), за «оранжевых» также имеет пристойную статистику – 35 голов в 70 матчах. Шесть из них Руд забил в рамках финальных частей континентальных первенств, сыграв на Евро-2004 и Евро-2008. В первом случае Нидерланды сумели добраться до полуфинала, где уступили португальцам (1:2), а во втором – остановились еще на стадии четвертьфинала, необъяснимо проиграв в экстра-таймах сборной россии (1:3).

Ван Нистелрой четыре из шести своих мячей забил на Евро-2004, а два «оставил» на чемпионат Европы-2008, став, среди прочего, автором единственного гола нидерландцев в том самом четвертьфинале, исход которого даже спустя шестнадцать лет попросту не поддается логике.

4. Антуан Гризманн

Голов: 7

Матчей: 11

Средняя результативность: 0,64

Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн – лучший игрок и лучший бомбардир Евро-2016

Француз Антуан Гризманн – это один из четырех футболистов-рекордсменов из нашего списка, который продолжает активные выступления и сегодня. Форвард мадридского «Атлетико» заявлен на турнир и попытается улучшить показатели результативности. Пока на счету Гризманна два проведенных континентальных первенства – Евро-2016 и Евро-2020. На первом, который был для «трехцветных» домашним, Франция вышла в финал, однако там неожиданно проиграла Португалии в экстра-таймах (0:1). А вот на чемпионате Европы-2020 путь французов прервался уже в 1/8 финала, когда их в серии пенальти обыграла Швейцария.

Для Гризманна Евро-2020 оказался таким же неудачным, как и для всей сборной Франции. Форвард забил лишь один мяч, а вот на Евро-2016 Антуан стал лучшим голеадором с 6 голами в активе и был признан лучшим игроком турнира, даже несмотря на итоговое чемпионство Португалии.

3. Алан Ширер

Голов: 7

Матчей: 9

Средняя результативность: 0,78

Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер на Евро-1996

Легенда английской Премьер-лиги Алан Ширер всего сыграл 63 матча за «трех львов», в которых отличился 30 забитыми мячами. Четверть из них Ширер забил в рамках европейских чемпионатов – на Евро-1996 и Евро-2000. Также Алан провел один поединок еще на Евро-1992, однако отличиться в нем забитыми мячами не сумел. Равно как и Англия не смогла выиграть титул сильнейшей команды континента – при Ширере в двух случаях путь «трех львов» заканчивался после групповой стадии (1992 и 2000 годы), а в 1996-м островитяне вышли в полуфинал, где в серии пенальти проиграли немцам.

Наиболее успешным персонально для Ширера выдался Евро-1996. На домашнем первенстве Алан стал лучшим бомбардиром соревнования, наколотив в ворота соперников 5 мячей. Спустя четыре года опытный форвард добавил к ним еще два мяча, и на этом уже успокоился окончательно.

2. Мишель Платини

Голов: 9

Матчей: 5

Средняя результативность: 1,8

Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини на Евро-1984

Гениальный француз Мишель Платини сыграл лишь на одном чемпионате Европы. Его карьера продолжалась с 1972 по 1987 годы, и за этот период «трехцветные» лишь однажды смогли квалифицироваться в финальную часть континентального турнира. Да и то, заслуга команды в этом была минимальна, так как на Евро-1984 Франция попала в статусе хозяйки.

Впрочем, французы сделали все, чтобы первенство стало для них запоминающимся, а то и историческим. Они дошли до финала, где обыграли Испанию (2:0) и впервые стали сильнейшей командой континента. А Мишель Платини наколотил в ворота соперников 9 мячей, для чего ему потребовалось сыграть лишь 5 матчей. Никто до и никто после того случая не забивал больше в рамках одного конкретного розыгрыша чемпионата Европы. Поэтому фигура Платини, пусть его и отодвинули на второе место в списке голеадоров за все время, все равно остается абсолютно легендарной для Евро.

1. Криштиану Роналду

Голов: 14

Матчей: 25

Средняя результативность: 0,56

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду – чемпион Европы-2016

Абсолютным и беспрекословным лидером рейтинга является португалец Криштиану Роналду. Он наколотил в рамках финальных частей чемпионатов Европы аж 14 голов, что правда, для этого ему потребовалось сыграть в 25 поединках. Такое количество матчей Роналду «насобирал» благодаря участиям в пяти чемпионатах Европы – Евро-2004, Евро-2008, Евро-2012, Евро-2016 и Евро-2020. Первенство в Германии 2024 года станет для Криштиану уже шестым континентальным в карьере – фантастика!

Наиболее удачным для сборной Португалии стал Евро-2016, когда пиренейцы стали чемпионами континента, обыграв в финале Францию. В том матче Роналду получил травму уже на 25-й минуте и был вынужден досматривать поединок со скамейки запасных, не имея возможности помочь партнерам. Впрочем, те справились и без признанного лидера.

На первом для Роналду чемпионате Европы (в 2004 году) португальцы добрались до финала, но там уступили грекам. Впоследствии пиренейцы насобирали, по сути, все возможные варианты выступлений: четвертьфинал – на Евро-2008, полуфинал – на Евро-2012 и 1/8 финала – на Евро-2020.

Роналду забивал на каждом из чемпионатов Европы, в которых принимал участие, но больше всего мячей в ворота соперников отправил на Евро-2020 – пять. Благодаря этому, Криштиану не только сместил Платини с первой позиции рейтинга, но и, видимо, надолго застолбил за собой звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов Европы. И это при том, что на Евро-2024 Роналду вполне по силам сделать свой отрыв от нынешних и будущих конкурентов еще более значимым.