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Евро
Румыния
17.06.2024 16:00 - : -
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 06:23 | Обновлено 12 июня 2024, 06:40
388
0

Румыния – Украина. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 июня в 16:00 матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

12 июня 2024, 06:23 | Обновлено 12 июня 2024, 06:40
388
0
Румыния – Украина. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва провела три спарринга во время подготовки к старту на Евро-2024.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью против Германии (0:0). Затем 7 июня украинская команда уступила сборной Польши в Варшаве (1:3). 11 июня в Кишиневе команда Реброва разгромила сборную Молдовы (4:0).

На Евро-2024 соперниками Украины в группе E будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

Румыния – Украина. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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