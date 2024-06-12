17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва провела три спарринга во время подготовки к старту на Евро-2024.

Сине-желтые 3 июня сыграли вничью против Германии (0:0). Затем 7 июня украинская команда уступила сборной Польши в Варшаве (1:3). 11 июня в Кишиневе команда Реброва разгромила сборную Молдовы (4:0).

На Евро-2024 соперниками Украины в группе E будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.

Румыния – Украина. Старт Евро-2024. Смотреть онлайн. LIVE трансляция