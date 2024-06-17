Гарри КЕЙН: «Мы знали, что этот матч будет тяжелым»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над национальной командой Сербии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы знали, что это будет тяжелая игра – Сербия представляет много угроз и имеет несколько хороших игроков. Они превратят игру в настоящую битву, и мы справились с этим очень хорошо. Во втором тайме был момент, когда мы застряли в своей штрафной и нам было трудно выйти в атаку, но это была важная победа.

Джуд Беллингем? Он невероятный игрок. Он заслуживает всех похвал, которые получает сейчас. Это то, как он играет, с какой уверенностью он играет и как он влияет на игру. Для игроков на этих позициях важно забивать голы, и это то, что он делает».