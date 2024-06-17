Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри КЕЙН: «Мы знали, что этот матч будет тяжелым»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 07:37 |
270
0

Гарри КЕЙН: «Мы знали, что этот матч будет тяжелым»

Нападающий сборной Англии прокомментировал победу над Сербией

17 июня 2024, 07:37 |
270
0
Гарри КЕЙН: «Мы знали, что этот матч будет тяжелым»
УЕФА

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над национальной командой Сербии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы знали, что это будет тяжелая игра – Сербия представляет много угроз и имеет несколько хороших игроков. Они превратят игру в настоящую битву, и мы справились с этим очень хорошо. Во втором тайме был момент, когда мы застряли в своей штрафной и нам было трудно выйти в атаку, но это была важная победа.

Джуд Беллингем? Он невероятный игрок. Он заслуживает всех похвал, которые получает сейчас. Это то, как он играет, с какой уверенностью он играет и как он влияет на игру. Для игроков на этих позициях важно забивать голы, и это то, что он делает».

По теме:
Коди ГАКПО: «Это был трудный матч против тяжелого соперника»
Душан ВЛАХОВИЧ: «Англия заслужила победить»
Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Я рад, что мы победили»
сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу Евро-2024 Сербия - Англия Гарри Кейн
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Футбол | 16 июня 2024, 23:56 38
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию
Победный минимум имени Джуда. Англия минимально обыграла Сербию

Родоначальникам футбола хватило для победы одного гола Беллингема

Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Сербией и Англией
Футбол | 17 июня 2024, 00:57 0
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Сербией и Англией
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Сербией и Англией

Джуд Беллингем принес победу английской команде на старте ЧЕ

Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Футбол | 16.06.2024, 21:35
Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Украина U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Футбол | 16.06.2024, 21:30
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17.06.2024, 06:23
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 6
Футбол
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 8
Бокс
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
12 лучших бомбардиров чемпионата Европы за всю историю
15.06.2024, 12:32 13
Футбол
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 5
Бокс
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем