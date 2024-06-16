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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 22:34 | Обновлено 16 июня 2024, 23:03
101
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Бельгия – Словакия

17 июня в 19:00 в немецком Франкфурте пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в группе Е

16 июня 2024, 22:34 | Обновлено 16 июня 2024, 23:03
101
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Бельгия – Словакия
УЕФА

В немецком Франкфурте 17 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Бельгийцы в июне перед Евро победили Черногорию (2:0) и обыграли Люксембург (3:0).

А словаки провели спарринги с Сан-Марино (4:0) и Уэльсом (4:0).

В группе С Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словения – Дания

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільне

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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