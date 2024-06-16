Чемпионат Европы16 июня 2024, 22:19 | Обновлено 16 июня 2024, 22:54
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ВИДЕО. Беллингем ударом головой вывел вперед Англию в игре против Сербии
Английская команда на 13-й минуте открыла счет в поединке Евро-2024
16 июня 2024, 22:19 | Обновлено 16 июня 2024, 22:54
547
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16 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Сербии и Англии.
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Английская команда на 13-й минуте открыла счет в поединке Евро-2024.
Джуд Беллингем ударом головой замкнул прострел с фланга и вывел вперед команду Англии (1:0).
ГОЛ! 1:0. Джуд Беллингем, 13 мин.
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