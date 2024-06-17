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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мы придерживались собственных стандартов»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 07:31 |
138
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мы придерживались собственных стандартов»

Полузащитник сборной Англии прокомментировал победу над Сербией

17 июня 2024, 07:31 |
138
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Мы придерживались собственных стандартов»
УЕФА. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем прокомментировал победу над национальной командой Сербии (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это была хорошая игра. Сербия была хорошей, крепкой, сильной командой. Было важно, чтобы мы хорошо подготовились, и мы это сделали. Команда все сделала правильно, и мы знали свои роли. Мы придерживаемся наших собственных стандартов и играем с оппонентом, который стоит перед нами. В лагере позитивный настрой – движемся вперед, к следующему матчу.

Это нормально быть мной – могло быть хуже. У меня такая замечательная сеть поддержки. Футбол – это самая простая часть.

Первый тайм показывает, почему мы можем забивать голы любой команде, а второй тайм показывает, что мы всегда можем сохранить ворота сухими. Нам пришлось немного пострадать, но мы не пропустили, а когда вы это делаете, вам нужно забить только один гол, чтобы выиграть игру. В общем, мы будем довольны этим выступлением.

Забивать за Англию в любое время – это очень приятно, особенно когда это приносит нам победу и три очка, и, надеюсь, настроит нас на хорошее выступление. Празднование посвящено игре, которую мы называем "Волк", но на самом деле это для персонала за кулисами – они не получают подобных наград, но мы очень ценим их труд.

Мне просто нравится играть в футбол. Я воспринимаю каждую игру как отдельный матч, а не заглядываю слишком далеко в будущее. Я чувствую, что могу изменить ситуацию в любой игре. Я играю бесстрашно, потому что это то, что я люблю делать. Это не работа, а удовольствие.

Мне понравилось играть в полузащите Англии. У нас был великолепный баланс с мячом и без него. Трент был блестящим, он диктовал игру. Он всегда позитивен, и это очень помогает таким, как я, потому что я люблю атаковать и проникать к задней линии. Как всегда, Деклан Райс был фантастическим. Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, как далеко мы сможем зайти и какой потенциал у нас есть.

Я чувствовал себя очень уверенно, выходя на площадку. Я не мог дождаться, чтобы сыграть в таком удивительном турнире с такой замечательной группой игроков. Вы могли видеть, что я наслаждался футболом, выходил на мяч и старался сделать так, чтобы все получилось. Гол появляется благодаря великолепным движениям великолепных игроков; такие волшебные моменты, когда все происходит естественным образом, очень приятны».

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сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу Евро-2024 Сербия - Англия Джуд Беллингем
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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