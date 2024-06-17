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  4. Коди ГАКПО: «Это был трудный матч против тяжелого соперника»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 08:09 |
78
0

Коди ГАКПО: «Это был трудный матч против тяжелого соперника»

Нападающий сборной Нидерландов прокомментировал победу над Польшей

17 июня 2024, 08:09 |
78
0
Коди ГАКПО: «Это был трудный матч против тяжелого соперника»
УЕФА. Коди Гакпо

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо прокомментировал победу над национальной командой Польши (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это был тяжелый матч против тяжелого соперника. Очевидно, что было немного сложнее, потому что они забили первыми. Но мы создали много хороших возможностей, хороших моментов. Мы должны быть более собранными в завершении. Но в целом я думаю, что мы выступили очень хорошо.

Мы – команда, которая никогда не сдается, и у нас есть хорошие игроки на замене. Мы сменили всю переднюю линию, и игроки, вышедшие на замену, показали себя очень хорошо. Так что да, это наша сильная сторона.

Моя семья была здесь, на стадионе, так что это было здорово. Что касается сцен в конце, я не могу это описать. Это удивительное ощущение. Я очень счастлив, что мы взяли все три очка».

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Коди Гакпо сборная Польши по футболу сборная Нидерландов по футболу отчеты Евро-2024 Польша - Нидерланды
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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