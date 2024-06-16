Каталонский клуб проиграл первый матч плей-офф за путевку в Ла Лигу
Эспаньол минимально уступил Овьедо на выезде и надеется на домашнюю игру
В чемпионате Испании состоялся первый матч финала плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.
Третий каталонский клуб (после Барселоны и Жироны) может оказаться в топ-дивизионе.
В финале плей-офф Эспаньол проиграл на выезде первый матч Овьедо (0:1) и надеется на ответную домашнюю игру (23 июня).
Ранее из Сегунды в Ла Лигу вышли Леганес и Вальядолид, а понизились в классе Альмерия, Гранада и Кадис.
Чемпионат Испании. Плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
Финал плей-офф. Первый матч
Овьедо – Эспаньол – 1:0
Гол: Алемао, 72
Видео гола и обзор матча
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