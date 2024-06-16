Каталонский клуб проиграл первый матч плей-офф за путевку в Ла Лигу

В чемпионате Испании состоялся первый матч финала плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.

Третий каталонский клуб (после Барселоны и Жироны) может оказаться в топ-дивизионе.

В финале плей-офф Эспаньол проиграл на выезде первый матч Овьедо (0:1) и надеется на ответную домашнюю игру (23 июня).

Ранее из Сегунды в Ла Лигу вышли Леганес и Вальядолид, а понизились в классе Альмерия, Гранада и Кадис.

Чемпионат Испании. Плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

Финал плей-офф. Первый матч

Овьедо – Эспаньол – 1:0

Гол: Алемао, 72

Видео гола и обзор матча

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