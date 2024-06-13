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Испания
13 июня 2024, 23:59 | Обновлено 14 июня 2024, 00:26
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Третий каталонский клуб вышел в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

Эспаньол прошел Спортинг Хихон и сыграет с Овьедо, обыгравшим Эйбар

13 июня 2024, 23:59 | Обновлено 14 июня 2024, 00:26
350
0
Третий каталонский клуб вышел в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
ФК Эспаньол

В чемпионате Испании определены финалисты плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.

Третий каталонский клуб (после Барселоны и Жироны) может оказаться в топ-дивизионе.

Эспаньол сумел удержать перевес (1:0), полученный в первом матче против команды Спортинг Хихон. Вторая игра завершилась вничью (0:0).

В финале плей-офф Эспаньол сыграет с Овьедо, который обыграл Эйбар (0:0 в гостях, 2:0 дома).

Ранее из Сегунды в Ла Лигу вышли Леганес и Вальядолид, а понизились в классе Альмерия, Гранада и Кадис.

Чемпионат Испании. Плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу

Полуфиналы. Ответные матчи

12 июня. Эйбар – Овьедо – 0:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Алемао, 59, Мояно, 79.

13 июня. Спортинг Хихон – Эспаньол – 0:0 (первый матч – 0:1)

Финал плей-офф

  • Овьедо – Эспаньол

Сетка плей-офф

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чемпионат Испании по футболу переходные матчи Эспаньол Эйбар Спортинг Хихон Овьедо Сегунда Ла Лига
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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