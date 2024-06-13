Третий каталонский клуб вышел в финал плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
Эспаньол прошел Спортинг Хихон и сыграет с Овьедо, обыгравшим Эйбар
В чемпионате Испании определены финалисты плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу.
Третий каталонский клуб (после Барселоны и Жироны) может оказаться в топ-дивизионе.
Эспаньол сумел удержать перевес (1:0), полученный в первом матче против команды Спортинг Хихон. Вторая игра завершилась вничью (0:0).
В финале плей-офф Эспаньол сыграет с Овьедо, который обыграл Эйбар (0:0 в гостях, 2:0 дома).
Ранее из Сегунды в Ла Лигу вышли Леганес и Вальядолид, а понизились в классе Альмерия, Гранада и Кадис.
Чемпионат Испании. Плей-офф Сегунды за путевку в Ла Лигу
Полуфиналы. Ответные матчи
12 июня. Эйбар – Овьедо – 0:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Алемао, 59, Мояно, 79.
13 июня. Спортинг Хихон – Эспаньол – 0:0 (первый матч – 0:1)
Финал плей-офф
- Овьедо – Эспаньол
Сетка плей-офф
FINAAAAAAAAAL! FINAAAAAAAL! FINAAAAAAL!— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) June 13, 2024
PASSEM A LA FINAL DEL PLAY-OFF!!!!!!!!!
VAMOS, VAMOS, VAMOS, VAMOOOOOOOOS pic.twitter.com/sWpExfoSRB
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