ТЕН ХАГ: «МЮ вел переговоры с Тухелем, но у них уже есть лучший тренер»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи относительно своего будущего в клубе:

«Манчестер Юнайтед» сказал мне, что они разговаривали с Томасом Тухелем, да. Они сказали, что в конце концов пришли к выводу, что у них уже есть лучший тренер.

«Манчестер Юнайтед прилетел ко мне на Ибицу, чтобы сказать, что я остаюсь. Так они помешали моему отдыху, они вдруг стали у моего порога.

Я веду переговоры с «Ман Юнайтед» по поводу нового соглашения, да. Нам еще нужно договориться о новом контракте. Это непросто сделать, нам еще придется об этом поговорить.

INEOS (новые владельцы «МЮ» - прим.) - новички в футболе, поэтому нормально не спешить и оценить сезон. Не секрет, что они общались с несколькими кандидатами на работу в «Ман Юнайтед», в Англии это разрешено».

Напомним, сезон 2023/24 «Манчестер Юнайтед» завершил на 8-м месте в АПЛ, но при этом выиграл Кубок Англии, что позволит команде сыграть в Лиге Европы 2024/25.