25 мая проходит финальный матч Кубка Англии 2023/24 между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Поединок проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

На 87-й минуте Жереми Доку отыграл 1 мяч для «горожан».

В первом тайме «красные дьяволы» забили дважды. Отличились Кобби Мейну и Алехандро Гарначо.

ВИДЕО. МанСити отыграл один гол у Ман Юнайтед в финале Кубка на 87-й минуте

They won't go down without a fight 💪



Jérémy Doku squeezes in for @ManCity!#EmiratesFACup pic.twitter.com/tonoW2g3A7