Игрок Словакии: «Никто не думает о ничьей с Румынией, готовы к победе»
Юрай Куцка – о шансах на выход в плей-офф
Полузащитник сборной Словакии Юрай Куцка уверяет, что его команда в матче с Румынией не собирается играть строго на ничью, которая выведет обе команды в плей-офф Евро-2020.
«Тренер дал нам всю необходимую информацию о том, чего мы можем ожидать от Румынии. Я представляю, что это будет сложная игра, и надеюсь, что после финального свистка мы будем счастливы.
Наша сила в том, что мы играем, как команда. Мы знаем, что у нас очень хорошая группа игроков, и благодаря этой сплоченности мы становимся сильнее.
Настроение по-прежнему отличное. Никто не думает о ничьей. Мы готовы к победе. Будет ли это более сложная игра, чем против украинцев? Сложно сказать. Я уверен, что Румыния хорошо подготовится к нам. Посмотрим, что будет дальше. Я по-прежнему настроен оптимистично. Все отлично», – сказал Куцка.
Словакия выйдет в плей-офф, если избежит поражения от Румынии. Словакия не сможет выйти в 1/8 финала, если проиграет, а Бельгия избежит поражения в матче против Украины.
Матч Словакия – Румыния начнется в 19:00 по Киеву.
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