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  4. Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге
WTA
26 июня 2024, 11:05 |
609
0

Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге

Каролин прокомментировала победу над украинкой в Германии

26 июня 2024, 11:05 |
609
0
Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Каролин Возняцки

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Элиной Свитолиной на в первом раунде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) – 6:3, 6:7(4), 7:5.

«Это очень сложно: вчера мы играли на солнце, а потом стемнело, и корт стал немного скользким. К сожалению, я упала, но после хорошего ночного сна и лечения я чувствовала себя сегодня вполне прилично. Главное было заставить свое тело двигаться и стараться играть агрессивно.

Мне немного повезло, и я счастлива, что прошла дальше. Когда ты возвращаешься на корт и тебе остается сыграть всего несколько геймов, это требует большого везения», – сказала Каролин.

В следующем раунде Возняцки сыграет с Вероникой Кудерметовой.

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Элина Свитолина Каролин Возняцки WTA Бад-Хомбург
Владимир Клепач Источник: Eurosport
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