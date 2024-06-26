Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Элиной Свитолиной на в первом раунде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) – 6:3, 6:7(4), 7:5.

«Это очень сложно: вчера мы играли на солнце, а потом стемнело, и корт стал немного скользким. К сожалению, я упала, но после хорошего ночного сна и лечения я чувствовала себя сегодня вполне прилично. Главное было заставить свое тело двигаться и стараться играть агрессивно.

Мне немного повезло, и я счастлива, что прошла дальше. Когда ты возвращаешься на корт и тебе остается сыграть всего несколько геймов, это требует большого везения», – сказала Каролин.

В следующем раунде Возняцки сыграет с Вероникой Кудерметовой.