Возняцки призналась, что ей повезло в матче со Свитолиной в Бад-Хомбурге
Каролин прокомментировала победу над украинкой в Германии
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Элиной Свитолиной на в первом раунде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) – 6:3, 6:7(4), 7:5.
«Это очень сложно: вчера мы играли на солнце, а потом стемнело, и корт стал немного скользким. К сожалению, я упала, но после хорошего ночного сна и лечения я чувствовала себя сегодня вполне прилично. Главное было заставить свое тело двигаться и стараться играть агрессивно.
Мне немного повезло, и я счастлива, что прошла дальше. Когда ты возвращаешься на корт и тебе остается сыграть всего несколько геймов, это требует большого везения», – сказала Каролин.
В следующем раунде Возняцки сыграет с Вероникой Кудерметовой.
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