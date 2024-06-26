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Сборная УКРАИНЫ
26 июня 2024, 10:54 | Обновлено 26 июня 2024, 11:02
918
1

Украинский экс-игрок Андерлехта сравнил лидеров сборной Украины и Бельгии

Олег Ящук – о сборной Украины на Евро-2024

26 июня 2024, 10:54 | Обновлено 26 июня 2024, 11:02
918
1
Украинский экс-игрок Андерлехта сравнил лидеров сборной Украины и Бельгии
Twitter. Олег Ящук

Бывший украинский легионер бельгийского клуба «Андерлехт» Олег Ящук поделился мнением о выступлении сборной Украины на Евро-2024.

«Общие впечатления от первых двух матчей сборной Украины на Евро? На момент первого матча с румынами я был в Африке по работе, поэтому мне не удалось посмотреть игру, я видел только результат. Конечно удивился, когда посмотрел, а там – 0:3. Что касается поединка со Словакией, то первый тайм мне не очень понравился, а во втором сборная показала характер и смогли все-таки одержать важную победу.

Не кажется ли, что Украине проще играть именно против топовых сборных? Когда ты играешь против топовых команд, то знаешь, что тебе терять нечего. Ты отходишь от хорошей организации и пытаешься сыграть лучше, выбежать в контратаки. Если у нас это удавалось раньше, то надеюсь, что и с Бельгией сработает.

Уместно ли сравнивать главных молодых звезд обеих сборных – Михаила Мудрика и Жереми Доку – по стилю игры? Они оба скоростные. Наверное, на этом сходства и заканчиваются. Мудрику больше забрасывают вперед и он бежит. А вот Доку качественно действует даже с места, очень резкий игрок. Молодой игрок, который пришел в Манчестер Сити и практически сразу пробился в основной состав, сыграл столько матчей на самом высоком уровне, а сейчас является одним из лидеров сборной. Против него играть один в один, я бы сказал даже, нереально...», – рассказал Ящук.

Ранее Олег Ящук признался, чего ждет от игры 3-го тура на чемпионате Европы 2024 между сборными Украины и Бельгии.

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Олег Ящук (футболист) сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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Saar
Та ви  заі..ли цим Мудриком! 
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