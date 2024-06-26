Украинский экс-легионер Андерлехта назвал слабость Бельгии перед Украиной

Бывший игрок бельгийского клуба «Андерлехт» Олег Ящук поделился ожиданиями от игры 3-го тура на чемпионате Европы 2024 между сборными Украины и Бельгии.

«Мне удалось увидеть две игры сборной Бельгии. Я думаю, что нам будет трудно, очень трудно. Они для меня до сих пор остаются фаворитами группы. Да, я раньше говорил, что это уже не та Бельгия, что раньше, но они все равно сильнейшие в нашем квартете. Однако мне не нравится их игра в обороне, она неубедительна. В то же время впереди у них достаточно мастерства – есть кому создавать моменты и забивать.

У нас действительно, если взглянуть на наших футболистов, то все они индивидуально сильны, но вот качественной коллективной игры в течение длительного времени они не демонстрируют. За исключением второго тайма в матче со Словакией. Не знаю, с чем это связано. Чтобы создать мощный коллектив нужно время. Как говорится: «Порядок бьет класс». Мы можем иметь очень хороших индивидуальных игроков, но если у нас не будет командной игры такой, то нам будет трудно. И это мы уже увидели.

На какие слабости команды Тедеско следует обратить внимание? Думаю, что нужно использовать их неуверенную игру в обороне. Вот дальше у них идут имена: Жереми Доку, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку. Только эти трое могут сделать игру. Честно скажу, что нам будет очень трудно, но надо верить в лучшее. Если бы не такой результат в первой игре с Румынией...

Прогноз на матч? Честно скажу, я буду болеть за Украину, но думаю, что Бельгия победит. С каким счетом? Думаю, что в два мяча», – рассказал Ящук.

Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня, начало – в 19:00 по киевскому времени.