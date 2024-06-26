Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский экс-легионер Андерлехта назвал слабость Бельгии перед Украиной
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 09:36 | Обновлено 26 июня 2024, 09:47
641
0

Украинский экс-легионер Андерлехта назвал слабость Бельгии перед Украиной

Олег Ящук – о матче 3-го тура Евро-2024

26 июня 2024, 09:36 | Обновлено 26 июня 2024, 09:47
641
0
Украинский экс-легионер Андерлехта назвал слабость Бельгии перед Украиной
Twitter. Олег Ящук

Бывший игрок бельгийского клуба «Андерлехт» Олег Ящук поделился ожиданиями от игры 3-го тура на чемпионате Европы 2024 между сборными Украины и Бельгии.

«Мне удалось увидеть две игры сборной Бельгии. Я думаю, что нам будет трудно, очень трудно. Они для меня до сих пор остаются фаворитами группы. Да, я раньше говорил, что это уже не та Бельгия, что раньше, но они все равно сильнейшие в нашем квартете. Однако мне не нравится их игра в обороне, она неубедительна. В то же время впереди у них достаточно мастерства – есть кому создавать моменты и забивать.

У нас действительно, если взглянуть на наших футболистов, то все они индивидуально сильны, но вот качественной коллективной игры в течение длительного времени они не демонстрируют. За исключением второго тайма в матче со Словакией. Не знаю, с чем это связано. Чтобы создать мощный коллектив нужно время. Как говорится: «Порядок бьет класс». Мы можем иметь очень хороших индивидуальных игроков, но если у нас не будет командной игры такой, то нам будет трудно. И это мы уже увидели.

На какие слабости команды Тедеско следует обратить внимание? Думаю, что нужно использовать их неуверенную игру в обороне. Вот дальше у них идут имена: Жереми Доку, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку. Только эти трое могут сделать игру. Честно скажу, что нам будет очень трудно, но надо верить в лучшее. Если бы не такой результат в первой игре с Румынией...

Прогноз на матч? Честно скажу, я буду болеть за Украину, но думаю, что Бельгия победит. С каким счетом? Думаю, что в два мяча», – рассказал Ящук.

Ранее сообщалось, что известны сборные, которые точно прощаются с Евро-2024.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня, начало – в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Олег ШЕЛАЕВ: «Определяющим с бельгийцами будет второй тайм»
Живая легенда. Гризманн стал рекордсменом Франции, обойдя Жиру и Тюрама
Полузащитник Бельгии: «Украина показала на высоком уровне, на что способна»
Олег Ящук (футболист) сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Футбол | 25 июня 2024, 11:17 1
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала

«Горожане» хотят приобрести Родриго

Битвы за плей-офф Евро, Шахтер купил голкипера, Усик отказался от пояса
Футбол | 26 июня 2024, 09:05 0
Битвы за плей-офф Евро, Шахтер купил голкипера, Усик отказался от пояса
Битвы за плей-офф Евро, Шахтер купил голкипера, Усик отказался от пояса

Главные новости за 25 июня на Sport.ua

Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Футбол | 26.06.2024, 07:48
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Леоненко назвал игроков сборной Украины, которые «привезли» голы на Евро
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Футбол | 26.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Футбол | 25.06.2024, 22:31
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Хэй? Беллью признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 00:17
Бокс
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Тони Беллью дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
25.06.2024, 07:01
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 2
Футбол
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
Флорида выиграла у Эдмонтона 7-й матч финала и завоевала Кубок Стэнли
25.06.2024, 05:56 4
Хоккей
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 11
Футбол
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 7
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 18
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
25.06.2024, 07:29 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем