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  4. Лацио отверг уже второе предложение от Фламенго по экс-хавбеку Шахтера
Италия
26 июня 2024, 11:50 |
747
0

Лацио отверг уже второе предложение от Фламенго по экс-хавбеку Шахтера

При этом римский клуб готов продать Маркоса Антонио

26 июня 2024, 11:50 |
747
0
Лацио отверг уже второе предложение от Фламенго по экс-хавбеку Шахтера
instagram.com/marcosantonio

24-летний бывший хавбек «Шахтера» Маркос Антонио не продолжит выступления за «Лацио», куда он вернулся после аренды в греческом клубе ПАОК.

Римляне хотят расстаться с хавбеком и рассматривают все возможные варианты.

Уже два предложения по Маркосу Антонио «Лацио» делал «Фламенго». Сперва «стервятники» хотели арендовать футболиста с опцией выкупа, но нарвались на категорический отказ. А после этого предложили римлянам полноценный выкуп контракта Маркоса Антонио за 4,5 миллиона евро, однако и это предложение было отвергнуто.

Сообщается, что «Лацио» будет рассматривать только возможность продажи Антонио, причем не менее чем за 6 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время «Фламенго» сделает третье предложение по трансферу хавбека, так как на его подписании настаивает главный тренер «стервятников» Тите.

Напомним, летом 2022 года «Шахтер» продал Маркоса Антонио в «Лацио» за 7,5 миллионов евро.

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Маркос Антонио Лацио Фламенго трансферы Серии A трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: LaLazioSiamoNoi.it
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