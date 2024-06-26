Лацио отверг уже второе предложение от Фламенго по экс-хавбеку Шахтера

24-летний бывший хавбек «Шахтера» Маркос Антонио не продолжит выступления за «Лацио», куда он вернулся после аренды в греческом клубе ПАОК.

Римляне хотят расстаться с хавбеком и рассматривают все возможные варианты.

Уже два предложения по Маркосу Антонио «Лацио» делал «Фламенго». Сперва «стервятники» хотели арендовать футболиста с опцией выкупа, но нарвались на категорический отказ. А после этого предложили римлянам полноценный выкуп контракта Маркоса Антонио за 4,5 миллиона евро, однако и это предложение было отвергнуто.

Сообщается, что «Лацио» будет рассматривать только возможность продажи Антонио, причем не менее чем за 6 миллионов евро.

Ожидается, что в ближайшее время «Фламенго» сделает третье предложение по трансферу хавбека, так как на его подписании настаивает главный тренер «стервятников» Тите.

Напомним, летом 2022 года «Шахтер» продал Маркоса Антонио в «Лацио» за 7,5 миллионов евро.